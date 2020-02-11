11.02.2020, 14:10

Интернет-магазин Prisma открыл пункт выдачи в центре Таллинна


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Vanalinna Prisma pidulik avamine
Vanalinna Prisma pidulik avamineFoto: Margus Pahv

Торговая сеть Prisma расширила количество пунктов выдачи заказанных в интернет-магазине товаров, в первую очередь упростив жизнь людей, проживающих и работающих в центре города. В Таллинне, помимо Мустамяэ и Рокка-аль-Маре, заказанные в Prisma товары теперь можно будет также получить и в магазине Vanalinna Prisma, расположенном в центре города на улице Айа.

Услугу ”Закажи и забери” Prisma предлагает в своем интернет-магазине уже с 2015 года, и, несмотря на возможность заказать товары на дом, которая появилась спустя пару лет, треть клиентов интернет-магазина Prisma предпочитают сами забирать товары в подходящее для них время.

Руководитель ePrisma торговой сети Prisma Peremarket Хельга Кумель рассказала, что в ассортимент интернет-магазина входит более 53 000 наименований товаров, четверть из которых — это продукты питания, а остальные — потребительские товары, среди которых можно найти планшеты, бытовую технику, мобильные телефоны и телевизоры.

”Цель Prisma состоит в том, чтобы всем был доступен широкий ассортимент товаров по неизменно выгодным ценам. Вот почему Prisma расширила услугу ”Закажи и забери”, сделав ее доступной и в центре города, что позволяет сэкономить драгоценное время и забрать товары из магазина по пути домой”, — рассказала она.

По словам Кумель, услуга ”Закажи и забери” поможет сократить количество поездок курьеров, снизив тем самым нагрузку на дорожное движение. ”По этим причинам такая же услуга очень популярна и в магазинах Prisma в Финляндии. Клиенты также отметили, что особенно удобна гибкость этой услуги: период выдачи составляет три часа, и ничего страшного, если клиент заедет позже, чем через три часа”.

Кумель добавила, что если товары на дом заказывают, скорее, семьи с детьми и люди более старшего возраста, то целевая группа услуги ”Закажи и забери” — это семейные люди, возвращающиеся с работы домой, которые хотят сэкономить время в конце рабочего дня и лучше спланировать свой поход в магазин.

Чтобы воспользоваться услугой ”Закажи и забери”, клиент сам комплектует свою корзину покупок в интернет-магазине Prisma по адресу www.prismamarket.ee и выбирает один из трех магазинов Prisma, из которого можно будет забрать товары. Для данной услуги сроки заказа короче: заказанные утром товары можно будет получить вечером того же дня. В таллиннских Мустамяэ и Рокка-аль-Маре и в тартуской Sõbra Prisma корзина покупок выдается в пункте выдачи ePrisma — на дверях drive-in, а в Vanalinna Prisma товары можно получить на кассе выдачи.

С момента создания интернет-магазина Prisma последовательно расширяет его возможности. В июле у жителей Тарту появилась возможность заказывать товары в ePrisma, чтобы затем забрать их из магазина. Популярность услуги подтолкнула Prisma к тому, чтобы сделать следующий шаг — с ноября 2019 года в Тарту и его окрестностях купленные товары можно заказывать с доставкой.

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