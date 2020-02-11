Интернет-магазин Prisma открыл пункт выдачи в центре Таллинна

Услугу ”Закажи и забери” Prisma предлагает в своем интернет-магазине уже с 2015 года, и, несмотря на возможность заказать товары на дом, которая появилась спустя пару лет, треть клиентов интернет-магазина Prisma предпочитают сами забирать товары в подходящее для них время.

Руководитель ePrisma торговой сети Prisma Peremarket Хельга Кумель рассказала, что в ассортимент интернет-магазина входит более 53 000 наименований товаров, четверть из которых — это продукты питания, а остальные — потребительские товары, среди которых можно найти планшеты, бытовую технику, мобильные телефоны и телевизоры.

”Цель Prisma состоит в том, чтобы всем был доступен широкий ассортимент товаров по неизменно выгодным ценам. Вот почему Prisma расширила услугу ”Закажи и забери”, сделав ее доступной и в центре города, что позволяет сэкономить драгоценное время и забрать товары из магазина по пути домой”, — рассказала она.

По словам Кумель, услуга ”Закажи и забери” поможет сократить количество поездок курьеров, снизив тем самым нагрузку на дорожное движение. ”По этим причинам такая же услуга очень популярна и в магазинах Prisma в Финляндии. Клиенты также отметили, что особенно удобна гибкость этой услуги: период выдачи составляет три часа, и ничего страшного, если клиент заедет позже, чем через три часа”.