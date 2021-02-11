Интернет-магазин Barbora скоро будет доставлять товары и в Тарту

По словам исполнительного директора Barbora Кирке Пентикяйнен, компания начала поиск сотрудников и развертывание ИТ-систем с целью расширения зоны обслуживания на Тарту и его окрестности.

”Электронная торговля продуктами питания и товарами первой необходимости за последний год претерпела множество изменений, и уже сегодня для тысяч семей именно интернет-магазин является первым выбором в удовлетворении повседневных потребностей, — сказала Кирке Пентикяйнен. — Цель Barbora — предложить самую быструю доставку на рынке: доставку в тот же день и в течение часа”.

По словам Пентикяйнен, Barbora планирует распространить зону обслуживания на Тарту и его окрестности. ”На данный момент мы еще не можем назвать точную дату открытия, но цель состоит в том, чтобы весной запустить для жителей Тарту интернет-магазин с самой быстрой и дешевой доставкой в Эстонии”, — добавила она.

В магазине продуктов и товаров первой необходимости Barbora.ee в настоящее время можно заказать товары с доставкой в Таллинн и его окрестности. Заказы также можно самостоятельно забрать в двух таллиннских пунктах drive in. Все доставки Barbora бесконтактны.

Согласно прошлогоднему опросу, более четверти жителей Таллинна и окрестностей столицы регулярно заказывают продукты питания и товары для дома в интернет-магазинах, причем почти 15% респондентов делают раз в неделю или чаще. Наиболее часто покупаемыми товарами являются продукты повседневного использования: в рейтинге продаж лидируют бананы, молоко, морковь, картофель и сметана. Самая крупная разовая покупка в среде Barbora.ee составила более 1200 евро.

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