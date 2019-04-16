Интерес работодателей к молодым работникам большой, онлайн-ярмарка начнется завтра

Интерес работодателей был очень большой, и на ярмарке работу молодым будут предлагать почти 160 работодателей. Работодатели представлены из всех уездов. На ярмарке будет несколько работодателей из других стран, также можно будет ознакомиться с предложениями молодежных дружин.

Предложения о работе очень разные — например, наземный работник по обслуживанию самолетов, работник по выращиванию физалиса или работник в кафе с кошками. Также при выборе работы можно обратить внимание на интересное место работы, например, работа в музее, на конюшне, в пляжном кафе или парке приключений и т.д.

Так как информации много, то для того чтобы найти подходящего работодателя и работу имеются фильтры, при помощи которых можно по своему возрасту быстрее найти подходящие вакансии.