Интерес работодателей к молодым работникам большой, онлайн-ярмарка начнется завтра

Впервые ярмарка ”Летом на работу” пройдет в онлайн-среде, виртуальные двери ярмарки будут открыты 17-18 апреля. Ярмарка предназначена прежде всего для молодых людей в возрасте 13-26 лет, которые ищут на лето работу или другую деятельность, сообщает Касса по безработице.
Интерес работодателей был очень большой, и на ярмарке работу молодым будут предлагать почти 160 работодателей. Работодатели представлены из всех уездов. На ярмарке будет несколько работодателей из других стран, также можно будет ознакомиться с предложениями молодежных дружин.
Предложения о работе очень разные — например, наземный работник по обслуживанию самолетов, работник по выращиванию физалиса или работник в кафе с кошками. Также при выборе работы можно обратить внимание на интересное место работы, например, работа в музее, на конюшне, в пляжном кафе или парке приключений и т.д.
Так как информации много, то для того чтобы найти подходящего работодателя и работу имеются фильтры, при помощи которых можно по своему возрасту быстрее найти подходящие вакансии.
Как подать заявку? Как и на обычной ярмарке, нужно запастись временем и ознакомиться с информацией. Работодатели предлагают различные варианты, как подать заявку и отправить свое CV. При необходимости с каждым работодателем можно пообщаться в чате и задать ему дополнительные вопросы. Это очень удобно, пообщаться напрямую с представителем работодателя: например, можно отправить мейл со своим CV, пообщаться по Skype или в мессенджере Facebook, позвонить. Также контакты каждого работодателя есть в нижней части страницы после ознакомительного текста о нем.