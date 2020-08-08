Интерес к пособиям на жилищное хозяйство остается большим

Пособие по реконструкции многоквартирных домов распределяется в нынешнем году через KredEx в два тура. Первый тур приема ходатайств о пособии по реконструкции многоквартирных домов, который финансируется из структурного фонда Европейского союза, собрал 193 ходатайства в сумме 61,6 млн евро. При этом бюджет составлял 28,5 млн евро. Второй, чрезвычайный тур приема ходатайств открылся в конце июля. На данный момент подано 144 ходатайства на сумму 43,7 млн евро.

Как сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, поскольку в этот раз планируется выделять пособия в два этапа, то товарищества, которые не получили финансирования в первом туре, не должны ждать следующего года. ”Во втором туре большое количество ходатайств поступило от тех ходатайствующих, кто просили о помощи в первом туре. Так что товарищества, получившие отрицательный ответ или оставшиеся за чертой бюджета в первом туре, получат пособие в рамках чрезвычайного тура”, — сказал он.

”Результаты чрезвычайного тура приема ходатайств за две недели очень хорошие, но поскольку в целом будет распределен 71 миллион евро, это означает, что немного меньше, чем половина объема финансирования еще не использована. Мы надеемся, что теперь ходатайства будут подавать и те товарищества, у которых есть потребность в реновации и способность провести ее при поддержке государства, но они еще не успели подготовить свои документы и обратиться с ними в KredEx, — добавил Аас. — Чем быстрее начнут работать деньги антикризисного пособия, тем лучше и для строительного сектора, и для нашей жилой среды”.

Руководитель отдела жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу отметила, что начиная с мая KredEx предлагает в качестве совершенно новой услуги заем на реновацию, который можно сочетать с пособием по реконструкции. ”Есть регионы, в которых квартирные товарищества не могут получить в банках необходимую для приведения дома в порядок сумму из-за низкой рыночной стоимости недвижимости, тогда это пособие может помочь. Важно дать всем товариществам возможность сделать свой многоквартирный дом энергоэффективным, независимо от того, в каком уголке Эстонии они находятся”, — сказала она.