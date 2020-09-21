21.09.2020, 07:40

Интерес к переводу кораблей под флаг Эстонии растет. В Рийгикогу обсудят будущее мореходства

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Kõige suurem osa merre jõudvast plastist - lausa 27% - pärineb kalandusest.
Foto on illustratiivne.Foto: Siim Lõvi

Сегодня на открытом заседании комиссия Рийгикогу по экономике и заинтересованные группы обсудят сценарии развития морской торговли Эстонии и конкурентоспособность Эстонии как государства флага торговых судов.

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, на протяжении последних лет государство поставило своей целью развитие эстонского судоходства. Сегодня на заседании комиссии по экономике будут рассмотрены уже наблюдаемые положительные изменения, а также прогнозы на будущее. ”Мы попросили Центр мониторинга развития проанализировать и составить различные сценарии развития будущего морской торговли и конкурентоспособности государства флага. Сегодня эти сценарии будут представлены на заседании. Заранее могу сказать о сценариях следующее: для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в сфере мореходства, помимо введения налоговых льгот, необходимо уже сейчас начинать применять инновационный подход в сфере судоходства и береговой службы, использовать достижения нашего государства в электронных технологиях”, — отметил Сестер.

По словам Сестера, на протяжении последних шести лет под флагом Эстонии не ходило ни одного торгового судна, а сейчас ситуация начала стремительно улучшаться. ”Пакет законов, посвященных судоходству, был принят в июле этого года. Это привело к изменениям в регистре зафрахтованных судов без экипажа и дало возможность судоходным компаниям использовать специальный налоговый режим. Мы видим растущий интерес к переводу кораблей под флаг Эстонии. Первые корабли уже сменили свои флаги”, — сказал Сестер.

По словам руководителя Центра мониторинга развития Теи Данилов, при составлении сценариев развития особое внимание было уделено тенденциям, которые могли бы пойти на пользу сектору мореходства Эстонии. ”Возможные изменения в товарообороте портов были в первую очередь рассмотрены в контексте происходящих изменений в международных транспортных коридорах и открывающихся с этим возможностей для Эстонии, — сказала Данилов. — Наилучшие возможности предлагает Адриатическое море: благодаря постройке Rail Baltic Балтийский транспортный коридор будет продлен до Таллинна. Это создает предпосылки для обслуживания товарооборота между Азией и Северными странами”.

Данилов добавила, что для того, чтобы возможность перейти под флаг Эстонии оставалась привлекательной и в долгосрочной перспективе, необходимо предложить что-то, чего не могут предложить другие государства. ”Например, можно предложить возможность заключать договоры дистанционно, посредством платформы э-резидентства. Есть и другие идеи”, — сказала она.

Заседание начнется в 11:00 и будет транслироваться в интернете.

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