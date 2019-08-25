25.08.2019, 17:26

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Сравнение T1 и Ülemiste. Из-за чего один торговый центр отстает от другого?

 (5)
rus.delfi.ee
EST 4

Открывшийся в прошлом году в Юлемисте торговый центр T1 столкнулся с трудностями, в отличии от находящегося от него через дорогу т.ц. Ülemiste. Если сравнить магазины в двух центрах, то в Ülemiste больше больших и известных арендаторов.

Нажмите на категории, чтобы посмотреть сравнение магазинов в двух торговых центрах.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: