ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Куда в Эстонии подевались малые хутора?

Ведущий аналитик Департамента статистики Эве Валдвеэ рассказала, что больше всего число малых хозяйств сократилось в Ляэнемаа, Йыгевамаа, Пылвамаа и Ида-Вирумаа.

Лишь в Харьюмаа их число увеличилось на три процента.

Ао словам Валдвеэ, число крупных сельскохозяйственных предприятий за те же 10 лет возросло. Так что можно констатировать, что сельхозпроизводство концентрируется в руках крупных производителей.

Малым хозяйством считается то, которое распоряжается участком не более 2 га сельскохозяйственной земли.