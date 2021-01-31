31.01.2021, 10:25
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Куда в Эстонии подевались малые хутора?
Если в 2010 году в Эстонии было 15 155 малых сельских хозяйств, то на сегодняшний день их осталось всего 11369, пишет Maaleht.
Если в 2010 году в Эстонии было 15 155 малых сельских хозяйств, то на сегодняшний день их осталось всего 11369, пишет Maaleht.
Ведущий аналитик Департамента статистики Эве Валдвеэ рассказала, что больше всего число малых хозяйств сократилось в Ляэнемаа, Йыгевамаа, Пылвамаа и Ида-Вирумаа.
Лишь в Харьюмаа их число увеличилось на три процента.
Ао словам Валдвеэ, число крупных сельскохозяйственных предприятий за те же 10 лет возросло. Так что можно констатировать, что сельхозпроизводство концентрируется в руках крупных производителей.
Малым хозяйством считается то, которое распоряжается участком не более 2 га сельскохозяйственной земли.
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