ИНТЕРАКТИВНОЕ ФОТО И ГРАФИК | Простая эстонская семья за год съедает четыре тонны еды. Смотрите, как это выглядит на одном снимке!

Тарво (43) и Мари (44) вместе с сыновьями Маркусом (17) и Мартеном (5) — обычная эстонская семья . Издание Eesti Ekspress решило сфотографировать их на фоне продуктов, которые за год съедает любая такая же семья.
Стоить отметить, что у Тарво и Мари есть еще один сын, но он уже совершеннолетний и сейчас служит в армии, поэтому его в расчет не брали.
Общий вес годового запаса продовольствия составил 4036 кг. Здесь 163 кг картофеля; 11,2 кг майонеза и заправки для салатов; 22,5 кг конфет; 40 кг сыры; 699 яиц; 62 кг мяса и 66 кг сосисок, колбасы и котлет. За основу были взяты результаты исследования пищевого поведения жителей Эстонии, проведенного Институтом развития здоровья (в период 2013-2015 гг 4657 человек записывали в дневник все, что съедали за день, на основании чего была составлена база данных). Более подробно смотрите
ниже!
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