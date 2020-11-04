ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Рестораны и магазины Старого города закрываются один за другим. Кто еще на плаву?

Старый город Таллинна напоминает город призрак, а коронакризис не смогли преодолеть даже местные старожилы и знаменитости.
Некоторые места в Старом городе закрылись окончательно, а некоторые лишь решили взять в паузу в надежде открыться весной. Другие же места все еще остаются открытыми и пытаются изо всех сил удержаться на плаву.
Смотрите интерактивный график, чтобы узнать судьбу заведений в самом сердце Старого города!
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
Как мгновенно отбелить белые полотенца?
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе
УЕФА оценил отказ игроков «Краснодара» вставать на колено