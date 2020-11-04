ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Рестораны и магазины Старого города закрываются один за другим. Кто еще на плаву?

Некоторые места в Старом городе закрылись окончательно, а некоторые лишь решили взять в паузу в надежде открыться весной. Другие же места все еще остаются открытыми и пытаются изо всех сил удержаться на плаву.

Смотрите интерактивный график, чтобы узнать судьбу заведений в самом сердце Старого города!

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