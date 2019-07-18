Instagram начинает массово отключать лайки. Отключат ли их в Эстонии?

В рамках эксперимента Instagram отключила отображение лайков сначала в Канаде еще в мае. Похоже, компания осталась довольна результатами, так что тестирование началось в Италии, Бразилии, Австралии и нескольких других странах. Хотя в России артист Максим Галкин тоже говорил, что его выбрали для тестирования новой функции.

Важно понимать, что Instagram не планирует полностью отказываться от лайков. Другие пользователи смогут ставить лайки на фото и видео дальше, просто они не смогут увидеть, сколько всего отметок у поста. Вся информация и статистика останется у автора поста.

По мнению представителей компании, такое решение позволит авторам сосредоточиться на качестве фотографий и другого контента. Так как сейчас главным критерием успеха аккаунта считаются лайки и люди тратят слишком много энергии на подсчет и сравнение себя с другими.