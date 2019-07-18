Instagram начинает массово отключать лайки. Отключат ли их в Эстонии?

Соцсеть уже несколько месяцев тестирует функцию отключения счетчика лайков для сторонних пользователей. Теперь эксперимент распространился сразу на несколько стран, пишет "Hi-Tech Mail.ru".
В рамках эксперимента Instagram отключила отображение лайков сначала в Канаде еще в мае. Похоже, компания осталась довольна результатами, так что тестирование началось в Италии, Бразилии, Австралии и нескольких других странах. Хотя в России артист Максим Галкин тоже говорил, что его выбрали для тестирования новой функции.
Важно понимать, что Instagram не планирует полностью отказываться от лайков. Другие пользователи смогут ставить лайки на фото и видео дальше, просто они не смогут увидеть, сколько всего отметок у поста. Вся информация и статистика останется у автора поста.
По мнению представителей компании, такое решение позволит авторам сосредоточиться на качестве фотографий и другого контента. Так как сейчас главным критерием успеха аккаунта считаются лайки и люди тратят слишком много энергии на подсчет и сравнение себя с другими.
Когда Instagram полностью откажется от счетчиков лайков — пока неизвестно. Обычно на тестирование новых функций уходит несколько месяцев, но это намного более глобальное изменение, так что эксперимент может затянуться.
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