18.07.2019, 14:33

Instagram начинает массово отключать лайки. Отключат ли их в Эстонии?


rus.delfi.ee
EST
Instagram начинает массово отключать лайки. Отключат ли их в Эстонии?
Foto: LOIC VENANCE, AFP

Соцсеть уже несколько месяцев тестирует функцию отключения счетчика лайков для сторонних пользователей. Теперь эксперимент распространился сразу на несколько стран, пишет "Hi-Tech Mail.ru".

В рамках эксперимента Instagram отключила отображение лайков сначала в Канаде еще в мае. Похоже, компания осталась довольна результатами, так что тестирование началось в Италии, Бразилии, Австралии и нескольких других странах. Хотя в России артист Максим Галкин тоже говорил, что его выбрали для тестирования новой функции.

Важно понимать, что Instagram не планирует полностью отказываться от лайков. Другие пользователи смогут ставить лайки на фото и видео дальше, просто они не смогут увидеть, сколько всего отметок у поста. Вся информация и статистика останется у автора поста.

По мнению представителей компании, такое решение позволит авторам сосредоточиться на качестве фотографий и другого контента. Так как сейчас главным критерием успеха аккаунта считаются лайки и люди тратят слишком много энергии на подсчет и сравнение себя с другими.

Когда Instagram полностью откажется от счетчиков лайков — пока неизвестно. Обычно на тестирование новых функций уходит несколько месяцев, но это намного более глобальное изменение, так что эксперимент может затянуться.

Hi-Tech Mail.ru
Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: