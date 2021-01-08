Инспекция труда: в прошлом году при выполнении трудовых обязанностей погибло 8 человек

В прошлом году было зарегистрировано 3457 несчастных случаев на производстве, из которых легких было 2576 и тяжелых 873. На работе умерло 8 человек. В прошлом году по сравнению с 2019 годом произошло на 819 случаев меньше.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, прошлый год помог понять, насколько важна хорошая рабочая среда: ”Несчастных случаев на производстве в прошлом году было меньше, прежде всего, в связи с ограничением хозяйственной деятельности. В то же время важную роль играет также растущее понимание, последовавшее вслед за мерами по ограничению распространения коронавируса, что на работе следует беречь свое здоровье. Такой рост внимательности, по всей вероятности, предотвратил некоторые серьезные несчастные случаи”, — отметила она. ”Знаковым изменением стало то, что если на протяжении многих лет больше всего несчастных случаев происходило в металлообрабатывающей промышленности, то в прошлом году первое место по происшествиям занял сектор торговли. Это наглядно свидетельствует о произошедших изменениях в экономике”, — добавила Марипуу.

Со смертельным исходом в прошлом году было восемь несчастных случаев на производстве. Из погибших четыре человека работало на микропредприятии (с 1-9 работниками), три — на малом предприятии и один — на предприятии среднего размера. В прошлом году на крупных предприятиях не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

По отраслям наибольшее число несчастных случаев произошло в торговле и строительстве, меньше всего в рыболовстве. По уездам наибольшее число несчастных случаев на производстве было зарегистрировано в Таллинне и Харьюском уезде, меньше всего — в Хийюском уезде.

В 2019 году произошло 4276 несчастных случаев на производстве, из них 3133 были легкими, 1128 тяжелыми и 15 закончились смертью работника.