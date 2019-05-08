Инспекция труда: самая большая проблема в мебельной промышленности – средства труда с недостаточными защитными устройствами

Инспекция труда провела целевую проверку на 106 предприятиях, занимающихся производством мебели. Инспекторы зарегистрировали 584 нарушения, в отношении 349 из них были составлены предписания. Было также даны 214 устных рекомендаций, как повысить безопасность рабочей среды и сделать ее менее опасной для здоровья. Из всех проверенных предприятий только на четырех не было ни одного нарушения.
Инспекторы труда проверяли соответствие средств труда и путей передвижения требованиям безопасности, использование средств индивидуальной защиты и наличие средств первой помощи. Более чем на половине предприятий нарушения были связаны с отсутствием защитного ограждения или устройства, помогающего избежать опасного контакта с подвижной частью средства труда. На втором месте стоит недостаточная маркировка зоны опасности на рабочих местах или местах, где существует опасность падения. Серьезные проблемы были также связаны с видимостью устройств управления, контроля и предупредительной сигнализации. На четверти проверенных предприятий полностью отсутствовали инструкции по безопасности средств труда.
По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, мебельная промышленность является сектором с весьма высоким риском. ”Больше всего несчастных случаев на производстве происходят при контакте человека с машиной и потере человеком контроля над машиной. Причиной тому может быть недостаточный опыт, рутина или желание сделать работу максимально удобной”, — сказала она. ”Мы часто видим, что в машинах и устройствах удалено защитное покрытие, которое якобы мешало бесперебойной работе. Однако печальная статистика подтверждает, что самовольное удаление защитных покрытий или игнорирование иного защитного устройства как бы зовет за собой несчастье. Последствия таких несчастных случаев, как правило, бывают очень серьезными”, — добавила Марипуу.
Инспекция труда рекомендует предприятиям мебельной промышленности больше обращать внимание на инструктаж работников при поступлении на работу, а так же на дальнейшие повторные инструктажи. Повышенное внимание следует обращать на маркировку зон опасности. Постоянно нужно проверять наличие защитных ограждений и защитных устройств средств труда. Работники должны иметь возможность применять необходимые средства индивидуальной защиты. Средства первой помощи должны быть доступны.
В ходе целевой проверки были проверены мебельные предприятия в 13 уездах. Больше всего предприятий было проверено в Харьюмаа (44) и Ляэне-Вирумаа (11).
В 2018 году в мебельной промышленности произошло 101 несчастных случай на производстве, 28 из которых были тяжелыми и 73 — легкими.