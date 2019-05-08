Инспекция труда: самая большая проблема в мебельной промышленности – средства труда с недостаточными защитными устройствами

Инспекторы труда проверяли соответствие средств труда и путей передвижения требованиям безопасности, использование средств индивидуальной защиты и наличие средств первой помощи. Более чем на половине предприятий нарушения были связаны с отсутствием защитного ограждения или устройства, помогающего избежать опасного контакта с подвижной частью средства труда. На втором месте стоит недостаточная маркировка зоны опасности на рабочих местах или местах, где существует опасность падения. Серьезные проблемы были также связаны с видимостью устройств управления, контроля и предупредительной сигнализации. На четверти проверенных предприятий полностью отсутствовали инструкции по безопасности средств труда.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, мебельная промышленность является сектором с весьма высоким риском. ”Больше всего несчастных случаев на производстве происходят при контакте человека с машиной и потере человеком контроля над машиной. Причиной тому может быть недостаточный опыт, рутина или желание сделать работу максимально удобной”, — сказала она. ”Мы часто видим, что в машинах и устройствах удалено защитное покрытие, которое якобы мешало бесперебойной работе. Однако печальная статистика подтверждает, что самовольное удаление защитных покрытий или игнорирование иного защитного устройства как бы зовет за собой несчастье. Последствия таких несчастных случаев, как правило, бывают очень серьезными”, — добавила Марипуу.