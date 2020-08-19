Инспекция труда: рабочая среда в компаниях, занимающихся оптовой торговлей, существенно улучшилась

Инспекторы обращали внимание на безопасное использование подъемников, складирование товаров, использование средств индивидуальной защиты, перемещение тяжестей вручную, пригодность микроклимата и наличие анализа риска рабочей среды, а также его соответствие фактической ситуации. В ходе целевой проверки были проверены предприятия оптовой торговли в Харьюмаа, Пярнумаа, Тартумаа, Валгамаа и Вырумаа.

В результате целевой проверки инспекторы зарегистрировали в общей сложности 95 нарушений, и в отношении 40 нарушений были составлены предписания. Также было составлено 63 устных рекомендации о том, каким образом можно обезопасить рабочую среду и поберечь здоровье сотрудников.

По словам руководителя отдела надзора в Инспекции труда Сильи Соон, рабочая среда в предприятиях оптовой торговли существенно улучшилась по сравнению с целевой проверкой, проведенной в 2016 году. В тот раз была проверена 41 компания и зафиксировано 246 нарушений. "Результаты проверки в этом году позволяют предположить, что компании, занимающиеся оптовой торговлей, обращают намного больше внимания на создание хорошей рабочей среды", — констатировала Соон. Она добавила: "В ходе проверки мы следили за тем, чтобы для перемещения тяжестей использовались вспомогательные средства, а также за использованием рабочими эргономичных методов выполнения работы. В связи с перемещением тяжестей серьезных проблем не было обнаружено, однако напоминаем, что неправильное поднятие тяжелых предметов может привести к серьезным проблемам со здоровьем", — подчеркнула Соон.

Наиболее серьезные из числа проблем, обнаруженных в ходе целевой проверки, были связаны с маркировкой и исправностью путей перемещения подъемников. В незначительной степени также были обнаружены проблемы, связанные с соответствием подъемников требованиям безопасности. В 11% проверенных компаний возникли проблемы со складированием товаров. Основной проблемой была опасность падения, т.к. товар выдавался за края полок, или же на полке было сложено больше товара, чем полка могла выдержать. В 16% проверенных компаний не был проведен анализ риска рабочей среды, а в 9% компаний анализ риска был проведен, однако нуждался в дополнении.