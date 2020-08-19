Инспекция труда: рабочая среда в компаниях, занимающихся оптовой торговлей, существенно улучшилась
Инспекция труда провела целевые проверки в 44 компаниях, занимающихся оптовой торговлей. Было обнаружено 95 нарушений и составлено 40 предписаний.
Инспекция труда провела целевые проверки в 44 компаниях, занимающихся оптовой торговлей. Было обнаружено 95 нарушений и составлено 40 предписаний.
Инспекторы обращали внимание на безопасное использование подъемников, складирование товаров, использование средств индивидуальной защиты, перемещение тяжестей вручную, пригодность микроклимата и наличие анализа риска рабочей среды, а также его соответствие фактической ситуации. В ходе целевой проверки были проверены предприятия оптовой торговли в Харьюмаа, Пярнумаа, Тартумаа, Валгамаа и Вырумаа.
В результате целевой проверки инспекторы зарегистрировали в общей сложности 95 нарушений, и в отношении 40 нарушений были составлены предписания. Также было составлено 63 устных рекомендации о том, каким образом можно обезопасить рабочую среду и поберечь здоровье сотрудников.
По словам руководителя отдела надзора в Инспекции труда Сильи Соон, рабочая среда в предприятиях оптовой торговли существенно улучшилась по сравнению с целевой проверкой, проведенной в 2016 году. В тот раз была проверена 41 компания и зафиксировано 246 нарушений. "Результаты проверки в этом году позволяют предположить, что компании, занимающиеся оптовой торговлей, обращают намного больше внимания на создание хорошей рабочей среды", — констатировала Соон. Она добавила: "В ходе проверки мы следили за тем, чтобы для перемещения тяжестей использовались вспомогательные средства, а также за использованием рабочими эргономичных методов выполнения работы. В связи с перемещением тяжестей серьезных проблем не было обнаружено, однако напоминаем, что неправильное поднятие тяжелых предметов может привести к серьезным проблемам со здоровьем", — подчеркнула Соон.
Наиболее серьезные из числа проблем, обнаруженных в ходе целевой проверки, были связаны с маркировкой и исправностью путей перемещения подъемников. В незначительной степени также были обнаружены проблемы, связанные с соответствием подъемников требованиям безопасности. В 11% проверенных компаний возникли проблемы со складированием товаров. Основной проблемой была опасность падения, т.к. товар выдавался за края полок, или же на полке было сложено больше товара, чем полка могла выдержать. В 16% проверенных компаний не был проведен анализ риска рабочей среды, а в 9% компаний анализ риска был проведен, однако нуждался в дополнении.
В прошлом году больше всего несчастных случаев на производстве было зарегистрировано в металлообрабатывающей промышленности, торговле и строительстве. В компаниях, занимающихся торговлей, в прошлом году в общей сложности произошел 461 несчастный случай, из которых было 368 легких случаев и 93 тяжелых. В сферах, связанных с оптовой продажей, в общей сложности произошло 119 несчастных случаев, из которых было 87 легких случаев и 32 тяжелых.
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