Инспекция труда нашла нарушения на 93% проверенных строек

Инспекция труда проверила ситуацию с безопасностью труда на строительных площадках. Нарушений не было только на десяти строительных площадках, т. е. 6,7%, пишет dv.ee.
На нескольких строительных площадках леса опирались на случайные обломки досок, а под вертикальными рамами отсутствовали предусмотренные основания.
Как сообщает ведомство, строительный сектор является сферой с самой высокой степенью опасности, где постоянно происходят несчастные случаи, в которых работник получает сверхтяжелые травмы или погибает.
Подробнее читайте на dv.ee.
Samsung анонсировала Exynos 990 без 5G
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец
Волна смертельных ДТП в Израиле: четверо погибших
В Петербурге создадут фонд поддержки обманутых дольщиков