25.10.2019, 21:10

Инспекция труда нашла нарушения на 93% проверенных строек

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Maksu-ja tolliameti kontrollreid Hiltoni hotelli ehitusplatsil
Maksu-ja tolliameti kontrollreid Hiltoni hotelli ehitusplatsilFoto: Rauno Volmar

Инспекция труда проверила ситуацию с безопасностью труда на строительных площадках. Нарушений не было только на десяти строительных площадках, т. е. 6,7%, пишет dv.ee.

На нескольких строительных площадках леса опирались на случайные обломки досок, а под вертикальными рамами отсутствовали предусмотренные основания.

Как сообщает ведомство, строительный сектор является сферой с самой высокой степенью опасности, где постоянно происходят несчастные случаи, в которых работник получает сверхтяжелые травмы или погибает.

Подробнее читайте на dv.ee.

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