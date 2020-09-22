Инспекция дала Хельме три недели на обнародование скандального договора

Выяснилось, что Министерство финансов не проводило ни одного анализа относительно того, насколько юридически вероятна возможность получения от американцев неустойки за нанесение ущерба имиджу Эстонии в связи с делом об отмыванием денег в банке Dankse.

При этом, по словам Мартина Хельме, именно для получения неустойки он и заключил договор в адвокатским бюро Луиса Фри.

”Обычно перед судебными прениями стороны изучают свои возможности, для чего у адвокатов заказывается анализ вопросов, по которым есть претензии. Непонятно, почему Эстонское Государство вообще считает, что у него есть требование, выплату которого можно возложить на США, если суть этого требования и перспективы с точки зрения законов США никто не анализировал”, — спросило издание посредством присяжного адвоката Мари Мяннико.

Также инспекция нашла, что ссылка на коммерческую тайну и отказ от обнародования документов неоправданно, поскольку от министерства соответствующего обоснования не поступало. К тому же, если коммерческая тайна содержится в одной части документа, то другая его часть все же подлежит обнародованию. В данном же документе, по оценке инспекции, коммерческая тайна если и есть, то ее очень мало.

Таким образом, изучив все обстоятельства, инспекция постановила: Министерство финансов должно предоставить документы, исключив единичные его части, содержащие ограничения. Срок исполнения решения — 12 октября.

Если министерство не исполнит решения, инспекция может возбудить дисциплинарное или надзорное производство.

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