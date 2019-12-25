Иностранным рабочим нужно платить среднюю по стране зарплату. Но что на практике?(2)
Глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд сказал в интервью Ärileht, что хотя иностранным рабочим по закону нужно платить как минимум среднюю по Эстонии зарплату, это требование не всегда выполняется, а действенных способов для исправления ситуации нет.
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