Иностранным рабочим нужно платить среднюю по стране зарплату. Но что на практике?

”В Эстонии нехватка рабочей силы. В связи с этим количество иностранных рабочих выросло, что привело к обострению ситуации как с политической, так и с иных точек зрения. На настоящий момент с точки зрения закона главным по этому вопросу является Министерство внутренних дел, которое сотрудничает как с нами, так и с Инспекцией труда и Департаментом полиции и погранохраны. Мы вносим предложения по поправкам к закону и пытается сделать трудовой распорядок более эффективным”, — сказал Лайд.

”Сейчас некоторые меры, которые у нас есть, не действуют. Например, если говорить о требовании о минимальной оплате труда иностранных рабочих, которая должна равняться по крайней мере средней зарплате, то механизмы востребования разницы, если зарплата не соответствует условиям, отсутствуют. Это — нарушение правил рынка труда, и единственное решение в данном случае — выслать человека из страны. Однако нам бы хотелось собрать больше налогов, поэтому мы различными способами пытаемся сделать так, чтобы налогообложение находящихся в Эстонии работников из-за рубежа происходило должным образом и чтобы Эстонское Государство получало прибыль”.