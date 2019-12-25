25.12.2019, 19:35

Иностранным рабочим нужно платить среднюю по стране зарплату. Но что на практике?

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Иностранным рабочим нужно платить среднюю по стране зарплату. Но что на практике?
Valdur Laidi sõnul on maksutahte kasvatamisel äärmiselt oluline maksusüsteemi lihtsus.Foto: Rauno Volmar

Глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд сказал в интервью Ärileht, что хотя иностранным рабочим по закону нужно платить как минимум среднюю по Эстонии зарплату, это требование не всегда выполняется, а действенных способов для исправления ситуации нет.

”В Эстонии нехватка рабочей силы. В связи с этим количество иностранных рабочих выросло, что привело к обострению ситуации как с политической, так и с иных точек зрения. На настоящий момент с точки зрения закона главным по этому вопросу является Министерство внутренних дел, которое сотрудничает как с нами, так и с Инспекцией труда и Департаментом полиции и погранохраны. Мы вносим предложения по поправкам к закону и пытается сделать трудовой распорядок более эффективным”, — сказал Лайд.

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”Сейчас некоторые меры, которые у нас есть, не действуют. Например, если говорить о требовании о минимальной оплате труда иностранных рабочих, которая должна равняться по крайней мере средней зарплате, то механизмы востребования разницы, если зарплата не соответствует условиям, отсутствуют. Это — нарушение правил рынка труда, и единственное решение в данном случае — выслать человека из страны. Однако нам бы хотелось собрать больше налогов, поэтому мы различными способами пытаемся сделать так, чтобы налогообложение находящихся в Эстонии работников из-за рубежа происходило должным образом и чтобы Эстонское Государство получало прибыль”.

На случай слишком маленькой оплаты труда, по словам Лайда, санкции имеются, но они не связаны с налогами. Человека можно выслать из страны, лишить его разрешения на работу, но заставить фирму заплатить налоги задним числом нельзя. По его оценке, в связи с этим государство к настоящему моменту недополучило около 16, 5 млн евро.

Что касается системы аренды рабочей силы, то она хоть и легальна, но если, например, фирма-посредник зарегистрирована за границей, то Эстонии налогов не поступает.

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