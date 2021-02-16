Иностранный эксперт предрек Эстонии рост цен на электричество и перебои в поставках. Государство с прогнозом не согласно

Что же ожидает эстонских потребителей с 2026 года? ”Самое реалистичное, что вас ждет, — это очень высокая стоимость электричества, поскольку за находящиеся в пользования производственные мощности разразится ценовая война. Также разразится война за неиспользование электричества: потребляющие много электричества предприятия могут сказать, что, если вы не хотите, чтобы мы где-то использовали электричество, то платите нам”, — предрекает эксперт.
”В случае самого черного сценария это может привести и к перебоям с электричеством. И это тем более вероятно, чем больше производственных подразделений закроется в Европе. Например, Германия сказала, что к концу 2022 года закроет все атомные станции. Будущее польских каменноугольных станций тоже крайне туманно. Дания также скоро закроет все угольные станции”, — отметил эксперт и добавил, что новых производственных единиц на их месте не планируется, из исключением АЭС в Финляндии.
На сколько именно повысятся цены на электричество, эксперт сказать не смог, поскольку ”все зависит от того, сколько факторов нужно будет принимать во внимание”. ”Пока страны Балтии присоединены к российской электросистеме, это облегчает ситуацию”, — отметил он.
Является ли ядерная станция с точки зрения надежности поставок единственной альтернативой для Эстонии? ”Если говорить об определенных производственных мощностях, то да, это логично. Я думаю, что в будущем в Эстонии будут использоваться как материковая и морская ветроэнергетика, так и солнечная энергия, ядерная энергия, насосная гидроэлектростанция — у таких комбинированных систем есть все предпосылки для успешного функционирования. Кроме того, производственное подразделение с низким уровнем выброса углерода, такое как АЭС, смогло бы обеспечить и оснащенность тепловой энергией. Таким образом можно было бы решить две проблемы одновременно”, — резюмировал Квист.
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