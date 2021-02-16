Иностранный эксперт предрек Эстонии рост цен на электричество и перебои в поставках. Государство с прогнозом не согласно

Квист проживает в Лонодоне, но родился в Швеции, имеет ученую степень в области ядерной энергетики.

”Мы должны принимать во внимание, что в будущем спрос на электроэнергию сильно вырастет. Многие производственные отрасли, которые сейчас используют фоссильное топливо, должны будут перейти на электроэнергию, — взять хотя бы электромобили — в то время как наши нынешние производственные мощности устаревают, — в Эстонии тоже — в связи с чем необходимо инвестировать в них и модернизировать”, — сказал Квист.

Эксперт отметил, что Эстонию в рассматриваемый период ждут большие перемены, поскольку в это время прекратят деятельность крупные и надежные производственные подразделения. ”Таким образом Эстония будет еще больше зависеть от импортного электричества, что на местном уровне приведет к очень большим переменам. Основной вопрос, который возник и при проведении анализа, — хорошо ли так сильно зависеть от импортного электричества в ситуации, когда все остальные страны региона также испытывают проблемы с электроснабжением? Основной фактор, который окажет влияние на все страны Балтии, — это отделение в 2025 году от энергетических систем России и Беларуси”.

По словам эксперта, в принципе зависимость от иностранного электричества — не такая большая проблема: если ты сам не в состоянии производить электричество, то другие страны компенсирует это своим дешевым электричеством. ”Но это может перерасти в проблему за час или неделю, когда и соседние страны не смогут производить столько энергии, чтобы экспортировать ее. Возникнут перебои в снабжении. Сейчас Эстония и другие страны Балтии двигаются в этом направлении”.

Квист отметил, что Эстония должна найти новые надежные решения, и пока этого не будет сделано, ситуация останется непростой: ”Скажем так, у Эстонии впереди — интересные времена, но ситуация будет только усугубляться, если не будет найдено решение. Если у вас будет какое-то решение с 2033 года [по оптимистичным прогнозам, в случае строительства АЭС она сможет преступить к производству электроэнергии в 2033 году], то это будет лучше, чем не будет ни одного решения”.