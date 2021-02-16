16.02.2021, 07:20

Иностранный эксперт предрек Эстонии рост цен на электричество и перебои в поставках. Государство с прогнозом не согласно

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Külmad talveilmad on viimastel nädalatel juba elektri hinna kõrgeks ajanud.
Foto: Raivo Tasso

Инженер в области энергетики Стаффан Квист составил для Fermi Energia, планирующей построить в Эстонии небольшой модульный реактор, анализ надежности электроснабжения в Эстонии в 2021-2035 гг, когда в странах Балтии и Северной и Западной Европе произойдут важные перемены, пишет Eesti Päevaleht.

Квист проживает в Лонодоне, но родился в Швеции, имеет ученую степень в области ядерной энергетики.

”Мы должны принимать во внимание, что в будущем спрос на электроэнергию сильно вырастет. Многие производственные отрасли, которые сейчас используют фоссильное топливо, должны будут перейти на электроэнергию, — взять хотя бы электромобили — в то время как наши нынешние производственные мощности устаревают, — в Эстонии тоже — в связи с чем необходимо инвестировать в них и модернизировать”, — сказал Квист.

Эксперт отметил, что Эстонию в рассматриваемый период ждут большие перемены, поскольку в это время прекратят деятельность крупные и надежные производственные подразделения. ”Таким образом Эстония будет еще больше зависеть от импортного электричества, что на местном уровне приведет к очень большим переменам. Основной вопрос, который возник и при проведении анализа, — хорошо ли так сильно зависеть от импортного электричества в ситуации, когда все остальные страны региона также испытывают проблемы с электроснабжением? Основной фактор, который окажет влияние на все страны Балтии, — это отделение в 2025 году от энергетических систем России и Беларуси”.

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По словам эксперта, в принципе зависимость от иностранного электричества — не такая большая проблема: если ты сам не в состоянии производить электричество, то другие страны компенсирует это своим дешевым электричеством. ”Но это может перерасти в проблему за час или неделю, когда и соседние страны не смогут производить столько энергии, чтобы экспортировать ее. Возникнут перебои в снабжении. Сейчас Эстония и другие страны Балтии двигаются в этом направлении”.

Квист отметил, что Эстония должна найти новые надежные решения, и пока этого не будет сделано, ситуация останется непростой: ”Скажем так, у Эстонии впереди — интересные времена, но ситуация будет только усугубляться, если не будет найдено решение. Если у вас будет какое-то решение с 2033 года [по оптимистичным прогнозам, в случае строительства АЭС она сможет преступить к производству электроэнергии в 2033 году], то это будет лучше, чем не будет ни одного решения”.

Что же ожидает эстонских потребителей с 2026 года? ”Самое реалистичное, что вас ждет, — это очень высокая стоимость электричества, поскольку за находящиеся в пользования производственные мощности разразится ценовая война. Также разразится война за неиспользование электричества: потребляющие много электричества предприятия могут сказать, что, если вы не хотите, чтобы мы где-то использовали электричество, то платите нам”, — предрекает эксперт.

”В случае самого черного сценария это может привести и к перебоям с электричеством. И это тем более вероятно, чем больше производственных подразделений закроется в Европе. Например, Германия сказала, что к концу 2022 года закроет все атомные станции. Будущее польских каменноугольных станций тоже крайне туманно. Дания также скоро закроет все угольные станции”, — отметил эксперт и добавил, что новых производственных единиц на их месте не планируется, из исключением АЭС в Финляндии.

На сколько именно повысятся цены на электричество, эксперт сказать не смог, поскольку ”все зависит от того, сколько факторов нужно будет принимать во внимание”. ”Пока страны Балтии присоединены к российской электросистеме, это облегчает ситуацию”, — отметил он.

Является ли ядерная станция с точки зрения надежности поставок единственной альтернативой для Эстонии? ”Если говорить об определенных производственных мощностях, то да, это логично. Я думаю, что в будущем в Эстонии будут использоваться как материковая и морская ветроэнергетика, так и солнечная энергия, ядерная энергия, насосная гидроэлектростанция — у таких комбинированных систем есть все предпосылки для успешного функционирования. Кроме того, производственное подразделение с низким уровнем выброса углерода, такое как АЭС, смогло бы обеспечить и оснащенность тепловой энергией. Таким образом можно было бы решить две проблемы одновременно”, — резюмировал Квист.

Elering и министерство не согласны

Как Министерство экономики и коммуникации, так и государственное энергетическое предприятие Elering утверждают, что в ближайшее десятилетие эстонские потребители не должны беспокоиться о перебоях и росте цен на электричество.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, исследования показывают, что электроснабжение для эстонских потребителей обеспечено как минимум до 2030 года. Вескимяги сказал, что согласно анализу общеевропейских данных, в 2030 году в Европе будет оставаться более 800 гВт надежных производственных мощностей, в то время как на пике зимнего потребления тратится менее 700 гВт, то есть через десять лет мощностей будет на 100 гВт больше, чем потребления. Он заверил, что объем внешних соединений Эстонии составляет около 2500 мВт при потреблении на пике примерно в 1700 мВт. Европейские эксперты подсчитали, что ситуация, когда потребление не покрывается производительностью, в Эстонии может наблюдаться в течение в среднем 0,8 часов в год и речь идет о 0,14 ГВтч.

Вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар сказал, что в будущем местное производство будет функционировать за счет поддержания старых мощностей и появления новых проектов зеленой энергетики. Например, в 2020 году Эстония получила более 300 МВт возобновляемой энергии, в 2021 году государство объявит первый крупный аукцион, в ходе которого рынок получит еще 450 МВт возобновляемой энергии, а в 2023 году — следующий аукцион на 650 МВт возобновляемой энергии. Кроме того, по, совместно с Латвией планируется внедрить в жизнь масштабный проект по строительству морских ветропарков 2030+, а внутри страны разрабатывается стратегия по переводу энергопотребления публичного сектора на возобновляемые источники энергии, в результате чего возникали бы новые мощности возобновляемой энергии.

В долгосрочной перспективе не исключено и строительно АЭС четвертого поколения, гидроаккумули́рующих электроста́нций и применения иных новейших технологий.

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