30.09.2020, 08:20

Инновационный фонд Кохтла-Ярве поддержит современные решения 20 000 евро


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Tehnopol
TehnopolFoto: Ilmar Saabas

5 октября в рамках Недели предпринимательства будет учрежден Инновационный фонд Кохтла-Ярве размером 20 000 евро, основатели которого — научно-деловой городок Технопол и городская управа Кохтла-Ярве. Фонд поддержит внедрение решений умного города в городскую среду.

Целью фонда является поддержка компаний, которые создают решения для умных городов, чтобы сделать городскую среду более современной, дружелюбной и устойчивой. Для этого будет организован конкурс инноваций, победителей которого поддержит Фонд. Первоначально размер фонда составляет 20 000 евро, но гранты для увеличения фонда от компаний и учреждений все еще поступают.

На церемонии открытия фонда в Культурном центре Кохтла-Ярве выступят эксперты в области бизнеса и технологий умного города, которые помогут понять концепцию и потенциал для местной среды обитания. Среди прочих выступят генеральный директор Bolt Estonia Алексей Колесников, Петер Зашев, доцент Рижского отделения Стокгольмской школы экономики, и Лев Долгачев, бизнесмен и инвестор. На мероприятии также пройдут групповые дискуссии по поиску решений умного города для реализации в Кохтла-Ярве. Мероприятие проходит в партнерстве с организацией Startup Estonia.

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По словам Индрека Орава, члена правления научно-делового городка Технопол, фонд принесет пользу всему региону. ”Этот проект необходим Кохтла-Ярве, местным компаниям и, в более широком смысле, всем жителям. Это возможность для Технопола поделиться своим опытом в развитии бизнеса и предложить поддержку для налаживания сотрудничества между предпринимателями и городом”, — сказал Орав.

Рийна Иванова, председатель городского совета Кохтла-Ярве и совета бизнес-центра Ида-Виру, считает, что поддержка инициатив по развитию городской среды Кохтла-Ярве в настоящее время является приоритетной задачей. ”Мы очень рады, что Технопол прибыл в наш город. Надеемся, что Инновационный фонд станет настоящей опорой и локомотивом в реализации идей талантливых и инициативных людей в нашем городе ”, — добавила она.

Ольга Курдовская, руководитель программ нарвского офиса Startup инкубатора Технопол, видит большой потенциал для развития современных технологий в Кохтла-Ярве. ”Я очень горжусь тем, что мой город поддерживает эту инициативу и доверяет опыту Технопол. Может быть, через год мы увидим решения, которые помогут сэкономить энергоресурсы города, решить проблему загрязнения воздуха или вопросы утилизации отходов”, — пояснила Курдовская.

Решения умного города, которые делают среду проживания людей более комфортной и экономят ресурсы, за последние годы стали доступны во многих городах. Хорошими примерами являются интеллектуальные пешеходные переходы Bercman Technologies, предупреждающие как пешеходов, так и водителей в случае опасности, интеллектуальное решение для уличного освещения Cityntel, снижающее затраты на электроэнергию и собирающее важную информацию о городской среде, а также роботы-посыльные Starship, которые предлагают бесконтактную доставку посылок. Создаваемый инновационный фонд будет способствовать появлению таких же инновационных решений и приложений в Кохтла-Ярве.

Технологии умного города были одним из направлений деятельности Технопол на протяжении чуть менее десяти лет. За это время были проконсультированы компании, которые создают решения для умного города, были проведены различные проекты и конкурсы. Эти решения стали тестовой средой для различных продуктов и услуг умного города. Технопол, один из крупнейших исследовательских и деловых городков Скандинавии, стремится внести свой вклад в появление и рост технологических компаний мирового уровня в Эстонии и поддержать их выход на зарубежные рынки. С этой целью предлагается комплексное решение, от коммерческой недвижимости до услуг по развитию бизнеса на основе потребностей в трех основных областях: умный город, зеленые технологии и медицинские технологии.

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