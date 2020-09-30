Инновационный фонд Кохтла-Ярве поддержит современные решения 20 000 евро

Целью фонда является поддержка компаний, которые создают решения для умных городов, чтобы сделать городскую среду более современной, дружелюбной и устойчивой. Для этого будет организован конкурс инноваций, победителей которого поддержит Фонд. Первоначально размер фонда составляет 20 000 евро, но гранты для увеличения фонда от компаний и учреждений все еще поступают.

На церемонии открытия фонда в Культурном центре Кохтла-Ярве выступят эксперты в области бизнеса и технологий умного города, которые помогут понять концепцию и потенциал для местной среды обитания. Среди прочих выступят генеральный директор Bolt Estonia Алексей Колесников, Петер Зашев, доцент Рижского отделения Стокгольмской школы экономики, и Лев Долгачев, бизнесмен и инвестор. На мероприятии также пройдут групповые дискуссии по поиску решений умного города для реализации в Кохтла-Ярве. Мероприятие проходит в партнерстве с организацией Startup Estonia.

По словам Индрека Орава, члена правления научно-делового городка Технопол, фонд принесет пользу всему региону. ”Этот проект необходим Кохтла-Ярве, местным компаниям и, в более широком смысле, всем жителям. Это возможность для Технопола поделиться своим опытом в развитии бизнеса и предложить поддержку для налаживания сотрудничества между предпринимателями и городом”, — сказал Орав.

Рийна Иванова, председатель городского совета Кохтла-Ярве и совета бизнес-центра Ида-Виру, считает, что поддержка инициатив по развитию городской среды Кохтла-Ярве в настоящее время является приоритетной задачей. ”Мы очень рады, что Технопол прибыл в наш город. Надеемся, что Инновационный фонд станет настоящей опорой и локомотивом в реализации идей талантливых и инициативных людей в нашем городе ”, — добавила она.

Ольга Курдовская, руководитель программ нарвского офиса Startup инкубатора Технопол, видит большой потенциал для развития современных технологий в Кохтла-Ярве. ”Я очень горжусь тем, что мой город поддерживает эту инициативу и доверяет опыту Технопол. Может быть, через год мы увидим решения, которые помогут сэкономить энергоресурсы города, решить проблему загрязнения воздуха или вопросы утилизации отходов”, — пояснила Курдовская.