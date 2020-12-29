Инновационное решение: Eesti Energia вместе с ТТУ создадут виртуальную электростанцию

Новая услуга могла бы управлять техническими системами зданий таким образом, чтобы при этом сохранялось удобство для пользователей и здоровый внутренний микроклимат.

Подключение зданий к энергосистеме и интеллектуальное управление позволяет уменьшить оказываемое фондом строений влияние на окружающую среду и увеличить количество возобновляемой энергии в сети.

Объем потребления электроэнергии в сети в любой момент времени должен быть равен объему ее производства. Энергозатраты на мощное отопительное, вентиляционное и охлаждающее оборудование часто составляют основную часть затрат на содержание коммерческих и офисных зданий.

Тестируемое инновационное решение позволит подключить эти устройства к энергосистеме с помощью виртуальной электростанции Eesti Energia и управлять ими в соответствии с текущими потребностями энергосистемы Эстонии таким образом, чтобы сократить расходы на отопление и вентиляцию без ущерба для качества воздуха в помещениях.

Доля возобновляемых источников энергии в нашей энергосистеме постоянно растет, но когда нет ветра и не светит солнце умное управление мощным электрооборудованием может покрыть хотя бы часть потребностей в энергии без необходимости запускать электростанции или покупать более дорогую электроэнергию на рынке.

”Самая зеленая энергия — это энергия, которая не была произведена. Чтобы обеспечить надежность энергоснабжения и энергобезопасность, то есть, чтобы в помещении было тепло и светло, нужно максимально использовать органически появляющиеся в нашем распоряжении интеллектуальные устройства или добавить интеллектуальности имеющемуся оборудованию. Это, несомненно, дешевле, чем строить резервное оборудование за миллионы евро”, — сказал руководитель по развитию бизнеса Eesti Energia Алекс Каска.

Электромобили и тепловые насосы для бытовых потребителей, входящие в ассортимент продукции Eesti Energia, уже через несколько лет станут частью энергосистемы, что поможет нашему фонду строений стать более энергоэффективным.

При управлении отопительным и вентиляционным оборудованием самое главное — поддерживать комфорт для использующих здание людей и здоровый внутренний микроклимат. ”Поэтому мы объединили видение услуг будущего Eesti Energia и инновационные решения с исследовательской компетенцией высшего уровня TalTech, с целью разработать полезную и удобную для клиентов услугу, которая в то же время будет оказывать поддержку энергосистеме”, — сказал Каска.