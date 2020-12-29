29.12.2020, 20:56

Инновационное решение: Eesti Energia вместе с ТТУ создадут виртуальную электростанцию

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EST
Инновационное решение: Eesti Energia вместе с ТТУ создадут виртуальную электростанцию
Argo Ingver

Eesti Energia вместе с Таллиннским технологическим университетом тестирует решение, которое позволит соединить коммерческие и офисные здания, сделав их частью энергетической системы и повысить энергоэффективность фонда зданий путем разумного управления потреблением электроэнергии с помощью цифровых решений, что создаст лучшие условия для изменений в сторону более экологичного потребления.

Новая услуга могла бы управлять техническими системами зданий таким образом, чтобы при этом сохранялось удобство для пользователей и здоровый внутренний микроклимат.

Подключение зданий к энергосистеме и интеллектуальное управление позволяет уменьшить оказываемое фондом строений влияние на окружающую среду и увеличить количество возобновляемой энергии в сети.

Объем потребления электроэнергии в сети в любой момент времени должен быть равен объему ее производства. Энергозатраты на мощное отопительное, вентиляционное и охлаждающее оборудование часто составляют основную часть затрат на содержание коммерческих и офисных зданий.

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Тестируемое инновационное решение позволит подключить эти устройства к энергосистеме с помощью виртуальной электростанции Eesti Energia и управлять ими в соответствии с текущими потребностями энергосистемы Эстонии таким образом, чтобы сократить расходы на отопление и вентиляцию без ущерба для качества воздуха в помещениях.

Доля возобновляемых источников энергии в нашей энергосистеме постоянно растет, но когда нет ветра и не светит солнце умное управление мощным электрооборудованием может покрыть хотя бы часть потребностей в энергии без необходимости запускать электростанции или покупать более дорогую электроэнергию на рынке.

”Самая зеленая энергия — это энергия, которая не была произведена. Чтобы обеспечить надежность энергоснабжения и энергобезопасность, то есть, чтобы в помещении было тепло и светло, нужно максимально использовать органически появляющиеся в нашем распоряжении интеллектуальные устройства или добавить интеллектуальности имеющемуся оборудованию. Это, несомненно, дешевле, чем строить резервное оборудование за миллионы евро”, — сказал руководитель по развитию бизнеса Eesti Energia Алекс Каска.

Электромобили и тепловые насосы для бытовых потребителей, входящие в ассортимент продукции Eesti Energia, уже через несколько лет станут частью энергосистемы, что поможет нашему фонду строений стать более энергоэффективным.

При управлении отопительным и вентиляционным оборудованием самое главное — поддерживать комфорт для использующих здание людей и здоровый внутренний микроклимат. ”Поэтому мы объединили видение услуг будущего Eesti Energia и инновационные решения с исследовательской компетенцией высшего уровня TalTech, с целью разработать полезную и удобную для клиентов услугу, которая в то же время будет оказывать поддержку энергосистеме”, — сказал Каска.

Центральным элементом решения является виртуальная электростанция Eesti Energia, интеллектуальные устройства и алгоритмы цифрового обмена данными, которые могут в режиме реального времени реагировать на потребности сети и рассчитывать свободную мощность оборудования здания для покрытия этих потребностей.

Профессор TalTech Мартин Тальфельдт сказал, что управление техническими системами зданий в соответствии с тем, что происходит на рынке электроэнергии, долгое время считалось важным, но инновационных приложений в этой области мало.

”Сотрудничество с Eesti Energia дает прекрасную возможность разработать и протестировать такое приложение”, — сказал Тальфельдт. ”Один из самых больших вызовов и возможностей проекта — его междисциплинарность. Привлечены исследователи из шести исследовательских групп факультетов информационных технологий и инженерных наук, знания которых помогают обеспечить в зданиях хороший микроклимат и безопасность, а также интеграцию различных технических систем друг с другом и с виртуальной электростанцией”.

Промышленные предприятия уже могут подключать свои крупные устройства к виртуальной электростанции. В зависимости от сферы деятельности и оборудования, с помощью услуги можно будет снизить затраты на электроэнергию до 15% в год.

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