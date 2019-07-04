04.07.2019, 14:30

Infortar расширяет предприятие нерудных материалов


rus.delfi.ee
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Infortar расширяет предприятие нерудных материалов
Foto: Infortar

Компания Eesti Maavarade Grupp (EMG), входящая в группу предприятий Infortar, приобретает 75 процентов компании Geoforce OÜ, занимающейся добычей нерудных ископаемых и производством стройматериалов, говорится в пресс-релизе.

По словам председателя правления Infortar Айна Хансшмидта, энергетика и производство строительных материалов с высокой добавленной стоимостью является для инвестиционной компании одной из важнейших сфер деятельности.

Как отметил член правления EMG Рейн Рятсеп, консолидация на рынке нерудных полезных ископаемых идет уже много лет и, с учетом большого числа игроков и царящей на рынке раздробленности, это — естественный и продолжающийся процесс.

”После этой сделки сесть карьеров нашего предприятия расширится по всей Эстонии, также увеличится и наш машинный парк, в том числе появятся дробильные мощности. Но самым важным является то, что к нам присоединится очень опытная команда, долгое время работающая на рынке нерудных полезных ископаемых”, — сказал Рятсеп.

В марте прошлого года концерн Infortar приобрел предприятия Kiiu Soon и Kuiv Liiv, занимающиеся добычей и обработкой песка в волости Куусалу в Харьюмаа.

Geoforce занимается добычей гравия и песка на восьми карьерах по всей Эстонии: в Лаэне-Вирумаа в Тамсалу и волости Кадрина, в Ляэнемаа в волости Таэбла, в Пярнумаа в Камали, в Йыгевамаа в Вооре, в Тартумаа в волости Камбья и в Вырумаа в волости Выру. Помимо продажи материалов компания занимается и сдачей в аренду карьерной техники.

Infortar — это инвестиционная компания с собственным капиталом в размере 438 миллионов евро. Сферами деятельности компании являются мореходство, энергетика, недвижимость, гостиничный бизнес, таксомоторный бизнес и полиграфия. Помимо 39-процентной доли собственности в AS Tallink Grupp в инвестиционный портфель AS Infortar входят AS Eesti Gaas, около 70 000 квадратных метров гостиничной и СПА недвижимости в Таллинне и более 350 000 квадратных метров участков земли в Таллинне и его окрестностях.

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