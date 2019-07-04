Infortar расширяет предприятие нерудных материалов

По словам председателя правления Infortar Айна Хансшмидта, энергетика и производство строительных материалов с высокой добавленной стоимостью является для инвестиционной компании одной из важнейших сфер деятельности.

Как отметил член правления EMG Рейн Рятсеп, консолидация на рынке нерудных полезных ископаемых идет уже много лет и, с учетом большого числа игроков и царящей на рынке раздробленности, это — естественный и продолжающийся процесс.

”После этой сделки сесть карьеров нашего предприятия расширится по всей Эстонии, также увеличится и наш машинный парк, в том числе появятся дробильные мощности. Но самым важным является то, что к нам присоединится очень опытная команда, долгое время работающая на рынке нерудных полезных ископаемых”, — сказал Рятсеп.

В марте прошлого года концерн Infortar приобрел предприятия Kiiu Soon и Kuiv Liiv, занимающиеся добычей и обработкой песка в волости Куусалу в Харьюмаа.