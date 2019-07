Infortar расширяет предприятие нерудных материалов

Geoforce занимается добычей гравия и песка на восьми карьерах по всей Эстонии: в Лаэне-Вирумаа в Тамсалу и волости Кадрина, в Ляэнемаа в волости Таэбла, в Пярнумаа в Камали, в Йыгевамаа в Вооре, в Тартумаа в волости Камбья и в Вырумаа в волости Выру. Помимо продажи материалов компания занимается и сдачей в аренду карьерной техники.

Infortar — это инвестиционная компания с собственным капиталом в размере 438 миллионов евро. Сферами деятельности компании являются мореходство, энергетика, недвижимость, гостиничный бизнес, таксомоторный бизнес и полиграфия. Помимо 39-процентной доли собственности в AS Tallink Grupp в инвестиционный портфель AS Infortar входят AS Eesti Gaas, около 70 000 квадратных метров гостиничной и СПА недвижимости в Таллинне и более 350 000 квадратных метров участков земли в Таллинне и его окрестностях.