Информатора об отмывании денег в Danske bank ждет огромная премия?

В одном из сюжетов вышедшей в воскресенье в эфир передачи Уилкинсон, работавший до весны 2014 года руководителем эстонского подразделения Danske Bank Markets, говорит о том, как к нему пришло осознание того, что самым доходным бизнесом эстонского отделения банка является обмен имеющих подозрительное происхождение российских рублей на американские доллары.

”Клиенты звонили каждое утро и просили: ”Хочу продать 20 миллионов рублей и купить доллары США”. Мы называли им цену, и они получали доллары. В принципе, это и было в основном то, чем мы занимались”.

В самой подобной деятельности нет ничего незаконного, но, по словам Уилкинса, у банка есть обязанность проверять, чистые ли это деньги, и куда они движутся дальше. ”По всей видимости, это не делалось”, — утверждает работник Danske bank.

В ответ на уточняющий вопрос ведущего программы Стива Крофта — уходили ли деньги из банка уже не следующий день? — Уилкинсон усмехнулся: ”На следующий день? Вы считаете, что это работает так медленно?”

По его утверждению, сотрудники не выясняли никакой подноготной клиентов. ”Клиенты звонили каждый день, они продавали свои рубли за доллары, мы этим и ограничивались. Мы не видели, куда шли деньги”.

Уилкинсона заверили, что в банке всех зарубежных клиентов проверяет специальная комиссия. То, что это не соответствует действительности, банковский работник открыл для себя случайно, когда коллега попросил у него помощи в связи с одним клиентом.