Информатора об отмывании денег в Danske bank ждет огромная премия?

Бывший работник Danske bank Говард Уилкинсон, разоблачивший отмывание при посредничестве банка значительных сумм, дал влиятельной американской новостной программе ”60 minutes” свое первое интервью, пишет Eesti Ekspress.
В одном из сюжетов вышедшей в воскресенье в эфир передачи Уилкинсон, работавший до весны 2014 года руководителем эстонского подразделения Danske Bank Markets, говорит о том, как к нему пришло осознание того, что самым доходным бизнесом эстонского отделения банка является обмен имеющих подозрительное происхождение российских рублей на американские доллары.
”Клиенты звонили каждое утро и просили: ”Хочу продать 20 миллионов рублей и купить доллары США”. Мы называли им цену, и они получали доллары. В принципе, это и было в основном то, чем мы занимались”.
В самой подобной деятельности нет ничего незаконного, но, по словам Уилкинса, у банка есть обязанность проверять, чистые ли это деньги, и куда они движутся дальше. ”По всей видимости, это не делалось”, — утверждает работник Danske bank.
В ответ на уточняющий вопрос ведущего программы Стива Крофта — уходили ли деньги из банка уже не следующий день? — Уилкинсон усмехнулся: ”На следующий день? Вы считаете, что это работает так медленно?”
По его утверждению, сотрудники не выясняли никакой подноготной клиентов. ”Клиенты звонили каждый день, они продавали свои рубли за доллары, мы этим и ограничивались. Мы не видели, куда шли деньги”.
Уилкинсона заверили, что в банке всех зарубежных клиентов проверяет специальная комиссия. То, что это не соответствует действительности, банковский работник открыл для себя случайно, когда коллега попросил у него помощи в связи с одним клиентом.
Этим клиентом была фирма Lantana Trade LLP, настоящим собственником которой считается ФСБ и двоюродный брат Владимира Путина — Игорь Путин.
”Мне как британцу для поиска финансовой информации о компании самым очевидным представляется открытый регистр. Выяснилось, что это была (для других работников) какая-то ракетная наука, и никто никогда этим не занимался”, — иронизирует Уилкинсон.
”Я заплатил один фунт и получил финансовые отчеты предприятия. Они были странными, потому что указывали на то, что речь идет о недействующей фирме”, — рассказывает Уилкинсон. Банковский служащий утверждает, что из банка через Lantana деньги шли в темпе 20 миллионов в день.
Адрес фирмы был в одном офисном здании в Северном Лондоне, где были зарегистрированы еще по меньшей мере 64 полочных фирмы, у которых счета были в эстонском филиале Danske, а связи — в экзотичных местах, которые часто называют налоговым раем.
Британская фирма, имеющая счет в Эстонском банке, настоящими собственниками которой являются русские, а партнеры находятся на Сейшелах или Маршалловых островах — такая схема явно указывает на отмывание денег. Уилкинсон сообщил о своих подозрениях работникам, занимающимся российскими счетами, но они утверждали, что всё дело просто в ошибке в бумагах. Через 13 месяцев британец услышал, что фирму Lantana попросили со своим бизнесом в другие края.
Вслед за Lantana Уилкинсон проверил и другие счета. И везде имела место та же мутная модель.
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Пару недель назад прошла информация о том, что в США комиссия по надзору за ценными бумагами (SEC) платит осведомителям 10-30 процентов от штрафов, назначенных на основании полученной от информатора информации. Так как Danske использовал для международных расчетов в числе других также американские банки Bank of America и JPMorgan Chase, расследованием произошедшего занимается как SEC, так и Минюст США.
Поэтому не исключено, что Уилкинсон может получить огромную сумму, ведь штрафы достигают в таких случаях сотен миллионов долларов.
”В декабре 2013 года мне и в голову не приходило, что это дело может заинтересовать Минюст США или SEC, — говорит Уилкинсон. — Банк должен был сам заняться проблемой и всё уладить”.
Бывший работник Danske признает, что будет трудно выяснить, чьи конкретно деньги шли через эстонский филиал банка и куда они двигались дальше. ”И за это полностью отвечает Danske Bank”.
Уилкинсон сравнил выяснение всех деталей отмывания денег с прогулкой во время снегопада. ”Снег падает и скрывает следы. Это и сейчас возможно, но во много крат труднее. Потому что на следы насыпало много снега”.