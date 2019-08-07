Инфляция в июле в Эстонии затормозилась. В чем причина?

За месяц цены алкогольных напитков снизились на три процента. Акцизы на пиво, сидр и водку снизились на четверть. В связи с запасами и сильным спросом снижение конечной цены на алкоголь было меньшим, чем налоговые изменения могли бы позволить.

Наибольшее влияние на рост цен оказало подорожание продуктов питания. Продукты питания подорожали за счет овощей, цены на которые выросли из-за прошлогоднего засушливого лета. Поскольку в этом году урожай значительно выше, после его сбора рост цен должен затормозиться.

Треть повышения цен вызвана услугами, связанными с развлечениями и свободным времяпрепровождением. С одной стороны это вызвано сильным спросом, с другой — быстрым ростом затрат, прежде всего, на рабочую силу.

Кроме алкоголя подешевели услуги связи и транспортные услуги. Цены на моторное топливо с прошлого года находятся под влиянием подешевевшей нефти. Причина — в тревожной ситуации, сложившейся вокруг мировой экономики.

По итогам года рост цен в Эстонии должен достигнуть 2,4 процента. Рост цен замедлится по сравнению с прошлогодним показателем в 3,4 процента, благодаря замедлению роста цен на энергию и снижению акцизов на алкоголь. Поскольку быстрый рост зарплат продолжается, уровень жизни среднего работника (средняя нетто-зарплата с поправкой на рост цен) должен повыситься за этот год примерно на 4 процента.