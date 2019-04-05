Инфляция ускорилась из-за повышения цен на моторное топливо

В марте цены повысились по сравнению с прошлым годом на 2,3%. Инфляция ускорилась из-за подорожания моторного топлива, уверена Лийз Элмик, старший экономист Swedbank.
Рост потребительских цен в этом году, по прогнозам Swedbank, достигнет 2,4 процента. Рост цен замедлится, поскольку цены на энергию снижаются, а акцизы на алкоголь не будут повышаться, пишет Элмик.
В марте цены повысились в точном соответствии с нашим прогнозом: на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Товары подорожали на 1,7%, а услуги — на 3,3%. Инфляция ускорилась главным образом из-за повышения цен на моторное топливо. Это, в свою очередь, было вызвано ослаблением евро по отношению к доллару США. При расчёте в долларах цена сырой нефти осталась на уровне марта прошлого года.
Цена на электричество понизилась по сравнению с прошлым месяцем, поскольку спрос на электроэнергию в связи с тёплой погодой понизился, а талые воды повысили уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций Северных стран.
Наибольший вклад в общее повышение цен внесло подорожание жилья. По сравнению с прошлым годом повысились цены на электричество, отопление и аренду. Вдобавок к росту расходов на жильё индекс цен вырос и из-за повышения цен на различные услуги. Это связано с одной стороны с ростом спроса, а с другой — с быстрым ростом затрат, особенно — на рабочую силу.
Рост цен на продукты питания в марте немного ускорился — до 2,2 процента. Засушливое лето стало причиной роста цен на овощи. По данным Департамента статистики, люди потребляют всё больше импортной продукции. Например, в прошлом году из приобретённого картофеля в Эстонии было выращено примерно 80%, из свежих овощей — немногим меньше половины, из фруктов и ягод — 12%.
Рост потребительских цен в этом году, по прогнозам Swedbank, достигнет 2,4 процента. Рост цен будет значительно более скромным, чем в прошлом году, поскольку по прогнозам цены на энергию упадут, а акцизы на алкоголь повышаться не будут. Наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания, жильё (в том числе отопление) и развлечения.
Уровень жизни наёмных работников продолжает расти, поскольку средняя нетто-зарплата растёт существенно быстрее, чем цены. По прогнозу Swedbank, средняя нетто-зарплата в этом году вырастет на 5,3%. Росту потребления способствует также повышение пенсий и других социальных пособий.