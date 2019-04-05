Инфляция ускорилась из-за повышения цен на моторное топливо

Рост потребительских цен в этом году, по прогнозам Swedbank, достигнет 2,4 процента. Рост цен замедлится, поскольку цены на энергию снижаются, а акцизы на алкоголь не будут повышаться, пишет Элмик.

В марте цены повысились в точном соответствии с нашим прогнозом: на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Товары подорожали на 1,7%, а услуги — на 3,3%. Инфляция ускорилась главным образом из-за повышения цен на моторное топливо. Это, в свою очередь, было вызвано ослаблением евро по отношению к доллару США. При расчёте в долларах цена сырой нефти осталась на уровне марта прошлого года.

Цена на электричество понизилась по сравнению с прошлым месяцем, поскольку спрос на электроэнергию в связи с тёплой погодой понизился, а талые воды повысили уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций Северных стран.

Наибольший вклад в общее повышение цен внесло подорожание жилья. По сравнению с прошлым годом повысились цены на электричество, отопление и аренду. Вдобавок к росту расходов на жильё индекс цен вырос и из-за повышения цен на различные услуги. Это связано с одной стороны с ростом спроса, а с другой — с быстрым ростом затрат, особенно — на рабочую силу.