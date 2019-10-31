Индрек Саар: законопроект о реформе второй ступени не дает ответов на самые фундаментальные вопросы

”В обнародованном в среду проекте, к сожалению, нет ни слова о том, как будут выплачиваться пенсии в будущем и что в старости станет с людьми, которые откажутся от накопления на пенсию. Кто через 20 и 30 лет будет содержать пенсионеров, какая часть пенсионных накоплений испарится уже в ближайшее время? Будут ли это наши дети и внуки? Или же решением станет массовое привлечение рабочей силы из-за рубежа?” — отметил Саар.

Однако, по его словам, авторы проекта предполагают, что вторую ступень покинут в первую очередь люди с более низким достатком, которые сразу же истратят свои пенсионные накопления. В пояснительной записке к проекту указано, что ”с точки зрения этих людей может быть абсолютно рационально и полезно за счет этих накоплений удовлетворить свои срочные потребности, но доля сбережений, находящихся в их руках, является небольшой”.

”Так что правительство хочет подтолкнуть людей к ”празднику потребления”, не имея ни малейшего представления, что будет означать массовый уход из второй ступени в долгосрочной перспективе для нашей пенсионной системы и экономики, для наших людей и Эстонии”, — подчеркнул Саар.

При этом, по его словам, правительство решило обложить налогом тех, кто решит покинуть вторую ступень, поскольку, согласно проекту, с выводимых денег нужно будет заплатить подоходный налог.