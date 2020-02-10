Индрек Саар: премьер-министр должен объяснить проблемы с реализацией проекта Rail Baltic

Парламентская фракция социал-демократов в понедельник сделала запрос премьер-министру Юри Ратасу, который должен будет перед Рийгикогу объяснить, почему вокруг реализации проекта Rail Baltic столько проблем, нерешенных вопросов и неопределенности.
”Недавний аудит Государственного контроля на тему строительства Rail Baltic был крайне критичным в отношении хода реализации проекта в Эстонии и в целом. Аудит обратил внимание на задержки и на риски, связанные с планированием и финансированием. При этом глава правительства после встречи с коллегами из стран Балтии заявил о своей убежденности в том, что Эстония, Латвия и Литва относятся к строительству железной дороги со всей серьезностью”, — отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.
”Мы хотим, чтобы премьер-министр дал четкую оценку ходу реализации проекта Rail Baltic и назвал тех, кто конкретно несет ответственность за допущенные ошибки. Не сомневаемся, что и общественность ждет подробных объяснений”, — сказал он.
По словам Саара, Юри Ратас также должен сказать, сумел ли министр экономики и инфраструктуры Таави Аас повысить качество и скорость управления проектом в Эстонии, или же основные причины критики Госконтроля связаны с периодом, когда за эту сферу отвечала Кадри Симсон.
”Какими были ваши как главы правительства предложения к Симсон и Аасу в части повышения качества управления проектом и были ли они реализованы? Несет ли всю ответственность за совершенные ошибки Министерство экономики и инфраструктуры или и сам премьер-министр мог сделать что-то иначе?” хотят знать социал-демократы.
Юри Ратасу также предстоит дать оценку предпринятым Латвией и Литвой шагам по реализации проекта Rail Baltic.
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