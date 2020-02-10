Индрек Саар: премьер-министр должен объяснить проблемы с реализацией проекта Rail Baltic

”Недавний аудит Государственного контроля на тему строительства Rail Baltic был крайне критичным в отношении хода реализации проекта в Эстонии и в целом. Аудит обратил внимание на задержки и на риски, связанные с планированием и финансированием. При этом глава правительства после встречи с коллегами из стран Балтии заявил о своей убежденности в том, что Эстония, Латвия и Литва относятся к строительству железной дороги со всей серьезностью”, — отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

”Мы хотим, чтобы премьер-министр дал четкую оценку ходу реализации проекта Rail Baltic и назвал тех, кто конкретно несет ответственность за допущенные ошибки. Не сомневаемся, что и общественность ждет подробных объяснений”, — сказал он.