Индрек Саар: предложенные правительством меры поддержки игнорируют тех, кому помощь нужна больше всего

По словам Саара, большинство жителей Эстонии искренне считают, что перед лицом беды общество должно объединиться и сплотиться.

”Я ознакомился с дополнительным госбюджетом и почувствовал, что оказался в параллельной реальности. Чем иначе можно объяснить, что при обсуждении антикризисного бюджета в расчет не была принята ни одна из представленных оппозицией поправок? Неужели семьи с детьми действительно не нуждаются в покрытии расходов, связанных с дистанционным обучением? Что делать семьям, которым больше не хватает средств на оплату дома попечения для своих близких? Хватит ли одиноким пенсионерам денег на дополнительные расходы, связанные с доставкой на дом продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости?” — отметил Саар.

По словам лидера социал-демократов, дополнительный бюджет забыл о парикмахерах, таксистах и многих других мелких предпринимателях, которые платили налоги как FIE или члены правления OÜ и потому остались без какой бы то ни было поддержки со стороны государства. При этом Саар подчеркнул, что работу, которую люди выполняют на основании договора подряда или договора поручения, нужна обществу не меньше, чем любая другая работа.

”Юри Ратас призывает всех к единству, а возглавляемая им коалиция в это же время прошлась асфальтовым катком по всем членам общества, о которых правительство при составлении антикризисного бюджета просто забыло. Как это объяснить людям, которые остаются без поддержки?” — отметил Саар.

В своей речи председатель Социал-демократической партии указал на то, что всё общество за отдельными исключениями во время чрезвычайного положения, которое длится уже месяц, вело себя солидарно и сплоченно. ”Все прилагают усилия, чтобы защитить тех, кто входит в группу риска. Очень приятно видеть это”, — сказал Саар.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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