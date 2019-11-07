07.11.2019, 13:51

Индекс потребительских цен | В октябре товары подорожали на 0,6%, услуги — на 3,3%


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Säästmine.
Säästmine.Foto: Argo Ingver

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в октябре составило по сравнению с сентябрем –0,1% и по сравнению с октябрем прошлого года 1,6%.

По сравнению с октябрем 2018 года товары были дороже на 0,6% и услуги — на 3,3%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с октябрем прошлого года на 1,8% и нерегулируемые цены повысились на 2,5%. Последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем предыдущего года было менее 2% в ноябре 2016 года (1,0%).

По сравнению с октябрем прошлого года более всего на индекс потребительских цен повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Основную часть этого роста дали подорожавшие на 4,1% мясные продукты и подорожавшие на 5,3% мучные изделия. Алкогольные напитки были на 7,4% дешевле, дизельное топливо — на 4,8% и бензин — на 3,5% дешевле. Из продуктов питания более всего за это время подорожал рис (на 11%), но подешевела свежая рыба (на 28%) и картофель (на 11%).

В сравнении с сентябрем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали подешевевшие продукты питания и безалкогольные напитки, из чего основная часть пришлась на подешевевшие овощи (7,2%) и фрукты (5,1%). Купленные в октябре авиабилеты были на 15,5% дороже, чем в сентябре, и моторное топливо подорожало за месяц на 1,5%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, октябрь 2019

Группа товаров

Октябрь 2018 –октябрь 2019, %

Сентябрь 2019 —

Октябрь 2019, %

ВСЕГО

1,60,1

Продукты питания и безалкогольные напитки

2,31,2

Алкогольные напитки и табак

2,90,5

Одежда и обувь

1,81,7

Жилье

1,70,1

Домашнее хозяйство

1,70,4

Здравоохранение

3,20,6

Транспорт

1,81,3

Связь

2,00,6

Досуг

7,20,7

Образование и детские учреждения

4,40,0

Питание вне дома, размещение

2,22,2

Различные товары и услуги

2,60,1

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