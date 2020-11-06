Индекс потребительских цен в Эстонии продолжает снижаться

Ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов отметила, что в сравнении с октябрем прошлого года на изменение индекса потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо и авиабилеты. ”Цены на дизельное топливо снизились на 28,3% и цены на бензин — на 8,3%, а купленные на октябрь авиабилеты были на 42% дешевле, чем в прошлом году”, — пояснила Трасанов.

В противоположном направлении на изменение индекса потребительских цен больше всего повлияло подорожание на 2% продуктов питания, из которых свежие фрукты были на 12,5% дороже, а мясо и мясные продукты — на 4,4% дороже, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем прошлого года больше всего подорожали также мучные смеси (10,9%) и детское питание (10,5%), но подешевели сливочное масло (12,2%) и замороженные фрукты и ягоды (11,8%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 6,0% и нерегулируемые цены — на 0,3%.

В сравнении с сентябрем, на снижение индекса потребительских цен в октябре повлияли проходившие в нескольких группах товаров различные кампании. Купленные на октябрь авиабилеты были на 13,5% дешевле, а гостиничные услуги — на 10% дешевле.