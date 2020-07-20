Индекс цен производителей впервые за долгое время продолжил рост

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, впервые за долгое время индекс цен производителей продолжил рост. ”По сравнению с маем на индекс цен производителей прежде всего повлияло повышение цен в снабжении электроэнергией. Влияние на индекс оказал также рост цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, а также снижение цен в горнодобывающей промышленности и производстве электрического оборудования”, — добавила Шокман.

В сравнении с июнем прошлого года более всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электронного оборудования и топливных масел, в снабжении электро- и теплоэнергией, а также в производстве химикатов и химической продукции. Помимо этого, произошло повышение цен в производстве изделий из металла и продуктов питания.

Индекс цен на экспортную продукцию повысился по сравнению с маем на 1,4%. Более всего повысились цены на электроэнергию, нефтепродукты и химическую продукцию, при этом снизились цены на фармацевтическую и торфяную продукцию, а также на изделия из металла, резины и пластмассы. По сравнению с июнем 2019 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 6,2%.

Индекс цен на импортную продукцию повысился по сравнению с маем на 2,3%. Более всего выросли цены на электроэнергию, нефтепродукты и химическую продукцию, однако при этом снизились цены на одежду, а также бумагу и изделия из бумаги. По сравнению с июнем 2019 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 6,8%.