Индекс цен производителей в июле продолжал расти
Изменение индекса цен производителей промышленной продукции составило в июле 2019 года по сравнению с июнем 0,1% и по сравнению с июлем прошлого года -0,2%.
Изменение индекса цен производителей промышленной продукции составило в июле 2019 года по сравнению с июнем 0,1% и по сравнению с июлем прошлого года -0,2%.
По сравнению с предыдущим месяцем, на индекс цен производителей в июле оказало влияние в среднем повышение цен производства электроэнергии, а также снижение цен производства химикатов и химической продукции, деревообработки и производства изделий из древесины.
По сравнению с июлем прошлого года, на индекс повлияло в среднем снижение цен электро- и теплоснабжения и производства электронного оборудования, а также повышение цен в горнодобывающей промышленности и производстве продуктов питания.
Изменение индекса цен производителей промышленной продукции по видам деятельности, июль 2019
Индекс цен на экспорт вырос в июле по сравнению с июнем на 0,3% и по сравнению с июлем прошлого года на 0,2%.
По сравнению с предыдущим месяцем, в среднем выросла цена на электроэнергию, нефтепродукты, изделия из кожи и обувь, в то же время снизилась цена на древесину, сельскохозяйственные продукты и химическую продукцию.
Индекс цен на импорт упал в июле по сравнению с июнем на 0,2% и по сравнению с июлем прошлого года на 0,3%.
По сравнению с предыдущим месяцем, в среднем снизилась цена на изделия из кожи и обувь, сельскохозяйственные продукты и древесину, в то же время повысилась цена на электроэнергию, мебель и электронное оборудование.
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