Индекс цен производителей промышленной продукции вырос по сравнению с октябрем, но упал по сравнению с прошлым годом

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, значительное влияние на индекс цен производителей по сравнению с октябрем оказало повышение цен в производстве электронного оборудования и электроэнергии, а также в деревообработке и в производстве изделий из древесины. ”Влияние на индекс также оказало снижение цен в производстве изделий из металла, бумаги и бумажной продукции, а также в производстве мебели”, — добавила Шокман.

По сравнению с ноябрем прошлого года, больше всего на индекс повлияло снижение цен в производстве топливных масел, электро- и теплоэнергии, а также в производстве химикатов и химической продукции. Влияние на индекс оказало также повышение цен в производстве электронного оборудования, изделий из древесины и в горнодобывающей промышленности.

Индекс цен на экспортную продукцию повысился по сравнению с октябрем на 0,9%. Более всего повысились цены в производстве электроэнергии, электронного оборудования и нефтепродуктов, при этом больше всего снизились цены на бумагу и бумажную продукцию, в горнодобывающей промышленности и цены на изделия из пластмассы. В сравнении с ноябрем прошлого года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 4,4%.

Индекс цен на импортную продукцию остался по сравнению с октябрем на том же уровне. Более всего повысились цены на электроэнергию, в горнодобывающей промышленности, на химикаты и химическую продукцию, а наибольшее снижение цен коснулось нефтепродуктов, сельскохозяйственной продукции, а также изделий из кожи и обувь. В сравнении с ноябрем 2019 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 5,9%.