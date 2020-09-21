Индекс цен производителей промышленной продукции в августе повысился
Индекс цен производителей промышленной продукции в августе повысился по сравнению с июлем на 1,1% и по сравнению с августом прошлого года снизился на 2,2%.
Индекс цен производителей промышленной продукции в августе повысился по сравнению с июлем на 1,1% и по сравнению с августом прошлого года снизился на 2,2%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, значительное влияние на индекс цен производителей по сравнению с июлем прежде всего оказало повышение цен в снабжении электроэнергией. ”Большое влияние имело также снижение цен в производстве рыбной и мясной продукции, а также химической продукции”, — дополнила Шокман.
По сравнению с августом прошлого года, больше всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электронного оборудования, в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве топливных масел, а также повышение цен в производстве изделий из металла и текстильной продукции.
Индекс цен на экспортную продукцию повысился по сравнению с июлем на 0,5%. Более всего повысились цены на электроэнергию, а также на изделия из резины и пластмассы, при этом снизились цены на продукцию из древесины, нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию. По сравнению с августом прошлого года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 5,8%.
Индекс цен на импортную продукцию повысился по сравнению с июлем на 0,3%. Более всего выросли цены на электроэнергию, на изделия из кожи и обувь, а также на древесное сырье, при этом снизились цены на нефтепродукты, строительные материалы и рыбную продукцию. По сравнению с августом прошлого года индекс цен на импортную продукцию снизился на 5,6%.
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