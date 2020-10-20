Индекс цен производителей промышленной продукции снизился
По данным Департамента статистики, индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре снизился по сравнению с августом на 0,4% и по сравнению с сентябрем прошлого года на 2,4%.
По данным Департамента статистики, индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре снизился по сравнению с августом на 0,4% и по сравнению с сентябрем прошлого года на 2,4%.
Ведущий аналитик Департамента статистики Эвели Шокман отметила, что по сравнению с августом значительное влияние на индекс цен производителей оказало снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, а также в производстве электрооборудования, продуктов питания и изделий из пластмассы. ”Влияние на индекс оказало также повышение цен в производстве электронного оборудования”, — уточнила Шокман.
По сравнению с сентябрем прошлого года, больше всего на индекс повлияло снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве топливных масел и в производстве электронного оборудования, а также повышение цен в производстве текстильной продукции.
Индекс цен на экспортную продукцию понизился по сравнению с августом на 0,5%. Более всего снизились цены на нефтепродукты, электроэнергию и электрооборудование, при этом повысились цены на сельскохозяйственную продукцию, на изделия из кожи и обувь, одежду. По сравнению с сентябрем прошлого года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 5,9%.
Индекс цен на импортную продукцию остался по сравнению с августом на том же уровне. Более всего снизились цены на нефтепродукты и электроэнергию, при этом повысились цены на изделия из кожи и обувь, сельскохозяйственную продукцию и одежду. По сравнению с сентябрем прошлого года индекс цен на импортную продукцию снизился на 5,8%.
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