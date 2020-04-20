Индекс цен производителей промышленной продукции снижается уже восемь месяцев

По данным Департамента статистики, индекс цен производителей промышленной продукции в марте снизился по сравнению с февралем на 0,9% и по сравнению с мартом прошлого года на 3,5%.

Значительное влияние на индекс цен производителей оказало, по сравнению с февралем, снижение цен в производстве топливных масел, в снабжении электро- и теплоэнергией, а также в производстве химикатов. Влияние на индекс оказал также рост цен в горнодобывающей промышленности и производстве продуктов питания.

В сравнении с мартом прошлого года, на индекс повлияло весомое снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве топливных масел и электронного оборудования, а также в обработке древесины и в производстве изделий из древесины. Влияние на индекс оказало также повышение цен в производстве изделий из металла и в горнодобывающей промышленности.

Индекс цен на экспорт снизился по сравнению с февралем на 4,6%. Больше всего снизились цены на нефтепродукты, химическую продукцию и электроэнергию, при этом выросли цены на торфяную продукцию и мебель. По сравнению с мартом 2019 года индекс цен на экспорт снизился на 5,9%.

Индекс цен на импорт снизился по сравнению с февралем на 3,7%. Выше средних значений снизились цены на нефтепродукты, электроэнергию и химическую продукцию, при этом выросли цены на изделия из резины и пластмассы, кожаные изделия и обувь и на фармацевтическую продукцию. По сравнению с мартом 2019 года индекс цен на импорт снизился на 3,6%.

Наибольшее влияние как на индекс цен производителей промышленной продукции, так и на индекс цен экспорта и импорта оказало падение цен на нефтепродукты на мировом рынке.