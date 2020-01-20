Индекс цен производителей промышленной продукции продолжает снижаться

По сообщению Департамента статистики, значительное влияние на индекс цен производителей, по сравнению с ноябрем, оказало снижение цен в производстве электроэнергии и электронного оборудования, в водоснабжении (по причине снижения в столице тарифов на воду), а также в производстве химикатов и химической продукции. На индекс также оказал влияние рост цен в производстве топливных масел и изделий из пластмассы.

По сравнению с декабрем прошлого года, на индекс цен повлияло весомое снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в деревообработке и производстве изделий из древесины, в производстве бумаги, а также повышение цен в производстве топливных масел.

Изменение индекса цен на экспорт составило по сравнению с ноябрем -0,5%. Больше всего снизились цены на электроэнергию, электронное оборудование и торфяную продукцию, при этом выросли цены на текстильные изделия и мебель. По сравнению с декабрем 2018 года индекс цен на экспорт снизился на 0,1%.

Изменение индекса цен на импорт составило по сравнению с ноябрем 0,2%. Значительно повысились цены на сельскохозяйственную продукцию, древесное сырье и электрооборудование, но снизились цены на электроэнергию, изделия из кожи и обувь, а также металлы. По сравнению с декабрем 2018 года индекс цен на импорт повысился на 0,8%.