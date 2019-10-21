Индекс цен на строительство сохраняет тенденцию роста

На индекс цен строительства в III квартале, по сравнению с тем же кварталом прошлого года, прежде всего оказало влияние удорожание рабочей силы, которое составило от общего повышения индекса 57 процентов, сообщает Департамент статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом расходы на рабочую силу выросли на 0,7% и на строительные материалы — на 0,2%. Уровень расходов на строительную технику снизился на 0,1%.

Изменение индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы в III квартале 2019 года составило по сравнению со II кварталом текущего года 0,4% и по сравнению с III кварталом прошлого года 2,4%.

При расчёте индекса цен на строительство учитываются четыре группы строений: частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчёте индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания. Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на строительной площадке на уровне прямых расходов. Ресурсы, учитываемые в прямых расходах, делятся на три основных группы: рабочая сила, строительная техника и строительные материалы.