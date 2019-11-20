Индекс цен на экспорт и импорт снизился

По сравнению с сентябрем, на индекс цен производителей значительное влияние оказало снижение цен на производство в деревообрабатывающей промышленности и производство изделий из древесины, снабжении электро- и теплоэнергией, а также на производство бумаги. Влияние на индекс оказал также рост цен на производство электронного оборудования.

По сравнению с октябрем прошлого года, на индекс цен повлияло весомое снижение цен на производство электронного оборудования, а также повышение цен на производство электроэнергии.

Индекс цен на экспорт снизился по сравнению с сентябрем на 0,4%. Больше всего снизились цены на нефтяную продукцию, бумагу и изделия из бумаги, а также электроэнергию, при этом выросли цены на одежду, изделия из кожи, обувь и торфяную продукцию. По сравнению с октябрем прошлого года индекс цен на экспорт снизился на 3,2%.

Индекс цен на импорт снизился по сравнению с сентябрем на 0,3%. Значительно снизились цены на электроэнергию, сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, в то же время повысились цены на изделия из кожи, обувь и строительные материалы. По сравнению с октябрем 2018 года индекс цен на импорт снизился на 1,3%.