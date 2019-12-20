Индекс цен эстонской экспортной продукции снизился

По сравнению с октябрем этого года, на индекс цен производителей значительное влияние оказало снижение цен в производстве электроэнергии и горнодобывающей промышленности. Влияние оказал также рост цен в производстве топливных масел, химикатов и химической продукции.

По сравнению с ноябрем прошлого года на индекс цен повлияло весомое снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в деревообрабатывающей промышленности и производстве изделий из древесины, в производстве электронного оборудования, а также повышение цен в горнодобывающей промышленности и производстве продуктов питания.

Индекс цен на экспорт по сравнению с октябрем не изменился. Больше всего снизились цены на электроэнергию, металлы и одежду, но при этом выросли цены на табачные изделия, сельскохозяйственную продукцию и изделия из древесины. По сравнению с ноябрем прошлого года индекс цен на экспорт снизился на 1,2%.

Индекс цен на импорт остался по сравнению с октябрем на прежнем уровне. Значительно снизились цены на электроэнергию, металлы и изделия из древесины, в то же время повысились цены на моторные транспортные средства, электронное оборудование и сельскохозяйственную продукцию. По сравнению с ноябрем 2018 года индекс цен на импорт снизился на 1,0%.