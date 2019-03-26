26.03.2019, 10:21

Инцидент в Maxima: ребенок по ошибке купил краску для яиц и съел — продавец сказал, что это конфеты

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Maxima: на записи с камер не видно, что ребенок что-то спрашивал
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
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Инцидент в Maxima: ребенок по ошибке купил краску для яиц и съел — продавец сказал, что это конфеты
Facebook

В Facebook женщина по имени Ирина написала о том, что ее ребенок купил в Maxima непонятные конфеты, которые оказались краской для яиц, что выяснилось уже после того, как он съел одну. По словам ребенка, продавец сказал ему, что это конфеты. Ее постом поделились более тысячи человек. Delfi обратился за комментарием к торговой сети.

"В пятницу мой 9-летний сын зашел с друзьями в Maxima на Линнамяэ теэ, 57 купить вкусняшек. Взяли чипсы, хлебцы и цветные капсулы, которые продавались возле конфетного отдела. Подойдя к кассе, мой ребенок спросил у кассира: ”это конфеты?”, на что получил утвердительный ответ и купил", — описывает ситуацию взволнованная мать.

По словам Ирины, мальчик достал одну конфету и съел. Потом он поехал к бабушке и изрядно напугал ее, так как вся полость рта у него окрасилось в фиолетовый цвет.

Когда бабушка мальчика передала матери упаковку, то оказалось, что это вовсе никакие не конфеты, а краска для пасхальных яиц. По словам женщины, на упаковке нет ни одного слова крупными буквами, определяющее назначение этих капсул.

"На обратной стороне очень мелким шрифтом, красными буковками на розовом фоне, абсолютно нечитаемо для человека с неидеальным зрением, расписан способ употребления. Состав — E102, E110, E122, E133", — описывает Ирина.

Хотя в пятницу после употребления краски у ребенка плохих симптомов не было но в понедельник утром у него заболел живот. Мать считает, что это может быть связано с краской.

"У меня 2 вопроса. К человеку за кассой — как можно с таким равнодушием относиться к жизни и здоровью ребенка, халатно выдавая пищевой краситель за конфеты? К магазину Maxima — как в нашем европейском государстве можно продавать товары без понятных маркировок?", — возмущается женщина.

Maxima: на записи с камер не видно, что ребенок что-то спрашивал

Пресс-секретарь Maxima Марит Лийк утверждает, что в магазинах Maxima данный товар находится на прилавках в зоне предпраздничной кампании, где продаются только промышленные товары и различная краска для яиц. В качестве подтверждения слов магазин прислал фото прилавка.

"Как нам известно, употребление данного пищевого красителя может вызвать чувство тошноты и расстройство желудка в течение 3-4 часов после употребления внутрь. Как отмечает мать ребенка в своем сообщении, то после у потребления краски у ребенка не появились симптомы, указывающие на плохое самочувствие", — констатирует Лийк.

Представитель Maxima отметила, что на записей с камер наблюдения не видно, чтобы ребенок спрашивал что-то у кого-либо из персонала. Она добавила, что кассиры следят, чтобы дети не купили запрещенные товары, как сигареты и алкоголь, и острые предметы, например, ножи. Так как на продажу пищевого красителя нет ограничений, то такая покупка не заслуживает отдельного внимания.

Лийк отмечает, что Maxima очень жаль, что произошел подобный случай. Приняв во внимание поступившую обратную связь, магазином было принято решение снять данный товар с продажи во избежание подобных ситуаций.

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