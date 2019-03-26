Инцидент в Maxima: ребенок по ошибке купил краску для яиц и съел — продавец сказал, что это конфеты

"В пятницу мой 9-летний сын зашел с друзьями в Maxima на Линнамяэ теэ, 57 купить вкусняшек. Взяли чипсы, хлебцы и цветные капсулы, которые продавались возле конфетного отдела. Подойдя к кассе, мой ребенок спросил у кассира: ”это конфеты?”, на что получил утвердительный ответ и купил", — описывает ситуацию взволнованная мать.

По словам Ирины, мальчик достал одну конфету и съел. Потом он поехал к бабушке и изрядно напугал ее, так как вся полость рта у него окрасилось в фиолетовый цвет.

Когда бабушка мальчика передала матери упаковку, то оказалось, что это вовсе никакие не конфеты, а краска для пасхальных яиц. По словам женщины, на упаковке нет ни одного слова крупными буквами, определяющее назначение этих капсул.

"На обратной стороне очень мелким шрифтом, красными буковками на розовом фоне, абсолютно нечитаемо для человека с неидеальным зрением, расписан способ употребления. Состав — E102, E110, E122, E133", — описывает Ирина.

Хотя в пятницу после употребления краски у ребенка плохих симптомов не было но в понедельник утром у него заболел живот. Мать считает, что это может быть связано с краской.

"У меня 2 вопроса. К человеку за кассой — как можно с таким равнодушием относиться к жизни и здоровью ребенка, халатно выдавая пищевой краситель за конфеты? К магазину Maxima — как в нашем европейском государстве можно продавать товары без понятных маркировок?", — возмущается женщина.

Maxima: на записи с камер не видно, что ребенок что-то спрашивал