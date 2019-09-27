Инцидент со смертельно опасной бактерией: одна сеть магазинов изъяла товары M.V.Wool из продажи, другие продолжают продавать

В четверг предприятие провело пресс-конференцию, где его руководитель Мати Ветевоол заявил, что их предприятие с весны является самым проверяемым предприятием пищевой промышленности в Эстонии.

"Мы не травим жителей Эстонии. С завода не выходит ни одна партия, если уровень листерии в ней на 25 г продукта не равен нулю", — заверил Ветевоол.

Некоторые доверяют

"Для Selver очень важно, чтобы предлагаемый нами товар был всегда свежим, качественным и — что главное — безопасным. Мы ежедневно работаем во имя этого. Рыбная продукция производителя M.V.Wool проверена в соответствии с требованиями Ветеринарно-пищевого департамента и совершенно безопасна", — подтвердил пресс-секретарь Selver Риво Вески.

Вески сказал, что продажа товаров продолжается. То же самое подтвердил и руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо. "Мы консультировались на эту тему с Ветеринарно-пищевым департаментом, по словам которого проверяют все идущие в магазины партии", — сказал Мийдо.

"Если департамент посчитает необходимым приостановить продажу товаров, то, разумеется, мы сделаем это незамедлительно. В данный момент за такое короткое время влияние на продажи еще рано анализировать", — добавил Мийдо.