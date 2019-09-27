27.09.2019, 16:10

Инцидент со смертельно опасной бактерией: одна сеть магазинов изъяла товары M.V.Wool из продажи, другие продолжают продавать

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Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.Foto: Rauno Volmar

Рыбная продукция производителя M.V.Wool, товары которого связывают с опасной бактерией — листерией, не опасна для потребителей, все партии продукции проверены и розничные магазины продолжают продавать эти товары.

В четверг предприятие провело пресс-конференцию, где его руководитель Мати Ветевоол заявил, что их предприятие с весны является самым проверяемым предприятием пищевой промышленности в Эстонии.

"Мы не травим жителей Эстонии. С завода не выходит ни одна партия, если уровень листерии в ней на 25 г продукта не равен нулю", — заверил Ветевоол.

Некоторые доверяют

"Для Selver очень важно, чтобы предлагаемый нами товар был всегда свежим, качественным и — что главное — безопасным. Мы ежедневно работаем во имя этого. Рыбная продукция производителя M.V.Wool проверена в соответствии с требованиями Ветеринарно-пищевого департамента и совершенно безопасна", — подтвердил пресс-секретарь Selver Риво Вески.

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Вески сказал, что продажа товаров продолжается. То же самое подтвердил и руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо. "Мы консультировались на эту тему с Ветеринарно-пищевым департаментом, по словам которого проверяют все идущие в магазины партии", — сказал Мийдо.

"Если департамент посчитает необходимым приостановить продажу товаров, то, разумеется, мы сделаем это незамедлительно. В данный момент за такое короткое время влияние на продажи еще рано анализировать", — добавил Мийдо.

"О результатах продаж мы можем сказать, что отмечаем некоторое снижение, и не только в части товаров M.V.Wool, но и во всем рыбном сегменте. На основании пары дней делать выводы еще рано", — сказал Вески.

Maxima изъяла товары из продажи

Директор отдела закупки скоропортящихся продуктов Maxima Марге Кикас сказала, что Maxima внимательно следит за событиями, которые связаны с вопросами пищевой безопасности производства и продукции M.V.Wool. "Мы в данный момент решили приостановить продажу лосося холодного копчения и соленого лосося, а также соленой форели M.V.Wool в своих магазинах", — заявила она.

"Товары изъяли из продажи вчера, и мы оповестили об этом и M.V.Wool", — уточнила Кикас.

"По нашим сведениям, M.V.Wool послало Ветеринарно-пищевому департаменту информационный запрос, желая получить ответ, безопасны ли для потребителя товары их предприятия. Мы со своей стороны остаемся ждать объяснений со стороны предприятия и гарантий безопасности соответствующих товаров", — сказала Кикас.

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