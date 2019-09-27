Инцидент со смертельно опасной бактерией: одна сеть магазинов изъяла товары M.V.Wool из продажи, другие продолжают продавать

"О результатах продаж мы можем сказать, что отмечаем некоторое снижение, и не только в части товаров M.V.Wool, но и во всем рыбном сегменте. На основании пары дней делать выводы еще рано", — сказал Вески.
Maxima изъяла товары из продажи
Директор отдела закупки скоропортящихся продуктов Maxima Марге Кикас сказала, что Maxima внимательно следит за событиями, которые связаны с вопросами пищевой безопасности производства и продукции M.V.Wool. "Мы в данный момент решили приостановить продажу лосося холодного копчения и соленого лосося, а также соленой форели M.V.Wool в своих магазинах", — заявила она.
"Товары изъяли из продажи вчера, и мы оповестили об этом и M.V.Wool", — уточнила Кикас.
"По нашим сведениям, M.V.Wool послало Ветеринарно-пищевому департаменту информационный запрос, желая получить ответ, безопасны ли для потребителя товары их предприятия. Мы со своей стороны остаемся ждать объяснений со стороны предприятия и гарантий безопасности соответствующих товаров", — сказала Кикас.
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