Inbank вывел на рынок платформу отложенных платежей нового поколения

По словам председателя правления Inbank Яна Андресоо, нынешний кризис вынудил многие предприятия пересмотреть свою стратегию. ”Стремительно меняющийся мир в последние месяцы показал, что для сохранения прежних темпов роста мы должны еще более четко специализироваться. Для нас это значит сосредоточиться на финансировании покупок частными лицами в торговых каналах, поэтому в данный момент мы направляем все свои ресурсы в технологии, предназначенные для расширения бизнеса наших партнеров”, — говорит Андресоо. По словам председателя правления Inbank, платформу Indivy вывели на рынок раньше запланированного, чтобы отреагировать на скачок роста популярности интернет-торговли во время пандемии COVID-19.

Андресоо отмечает, что решения финансирования ”купите сразу, оплатите позже” нового поколения являются новой реальностью для торговли, особенно в интернете. Это самый быстрорастущий тренд во всем мире. ”У пионеров этой сферы, таких как Klarna, Affirm и Afterpay, более 94 миллионов пользователей, а их способы оплаты предлагают более чем 250 000 продавцов по всему миру. Этот тренд нельзя игнорировать”, — сказал Андресоо. По его словам, стремительный рост интернет-торговли и решений отложенной оплаты продолжится и после окончания пандемии. ”Я считаю, что после кризиса потребительские привычки многих людей изменятся навсегда. Все эти непривычные покупательские способы, которыми люди были вынуждены пользоваться в последние месяцы, быстро станут новой нормой”, — говорит Андресоо.

По словам руководителя направления интернет-торговли Inbank Райна Пиканда, для торговцев Indivy прежде всего является мощным инструментом повышения продаж. ”Причина проста — согласно статистике, возможность оплаты частями до 68 % повышает среднюю стоимость покупки, а количество завершенных покупок возрастает до 44 %”, — говорит Пиканд, который видит наибольший потенциал Indivy в категориях электроники, бытовых товаров, косметических и модных товаров. Также Indivy привлекает миллениалов и поколение Z, для которых естественно пользоваться новыми технологиями и делать покупки на базе ежемесячных платежей.