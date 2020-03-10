10.03.2020, 12:56

Inbank наращивает свое присутствие в странах Балтии и Польше


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Inbanki juht Jan Andresoo.
Inbanki juht Jan Andresoo.Foto: Ilmar Saabas

По итогам 2019 года наиболее быстрый рост Inbank продемонстрировал в Польше, где объемы продаж увеличились примерно в пять раз. Именно в этом регионе банк видит для себя наибольший потенциал для роста. Как сообщает Inbank в своем годовом отчете, опубликованном во вторник на Таллиннской бирже Nasdaq, прибыль банка впервые превысила рубеж 10 миллионов евро.

На долю основанного десять лет назад Inbank приходится 10% рынка потребительского финансирования в странах Балтии, который оценивается в 3 миллиарда евро. В прошлом году банк продемонстрировал динамичный рост на всех региональных направлениях, но наибольшим потенциалом для развития обладает Польша, считает председатель совета Inbank Прийт Пылдоя.

”Наш кредитный портфель составляет 338 миллионов евро, примерно 300 миллионов из этого объема приходится на страны Балтии — почти 10% от совокупного рынка потребительского финансирования в регионе. Мы действительно опережаем здесь конкурентов по темпам развития, но даже 20-процентная рыночная доля обеспечит нам только двукратный рост. В Польше рынок потребительского финансирования оценивается в 45 миллиардов евро — с нашими 40 миллионами нам принадлежит там пока около 0,1% рынка”, — сравнил П. Пылдоя. Именно в Польше, несмотря на жесткую конкуренцию, Inbank видит для себя наиболее благоприятные перспективы для роста.

По словам председателя правления Inbank Яна Андресоо, продвижение на новые рынки не является самоцелью. В нынешних условиях целесообразнее продолжить курс на укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами. ”Мы понимаем, что для сохранения нынешних темпов развития нужно осваивать новые рынки. Но с другой стороны, в прошлом году мы наглядно убедились в том, что наибольший импульс развитию придает сотрудничество с крупными партнерами как, например, PayU в Польше и auto24 в Эстонии. Мы создаем новые технологии, помогающие торговым предприятиям увеличивать свои продажи. На следующем этапе мы уже можем предлагать свои решения крупным партнерам, для которых открыты любые европейские рынки”, — пояснил Я. Андресоо.

По мнению Я. Андресоо, пристальное внимание банков к сфере торговли объясняется бурным развитием сферы э-коммерции и ростом популярности платформенных бизнес-моделей. В этом году Inbank планирует направить значительные инвестиции в развитие своих продуктов и технологий, что позволит в дальнейшем кратно наращивать объемы деятельности. ”В прошлом году мы удвоили численность своей команды, занимающейся технологиями и развитием бизнеса, — и это еще не предел”, — уточнил Я. Андресоо. В любом случае в этом году в команде Inbank — а это 215 человек — ожидается пополнение.

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