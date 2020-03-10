Inbank наращивает свое присутствие в странах Балтии и Польше

По словам председателя правления Inbank Яна Андресоо, продвижение на новые рынки не является самоцелью. В нынешних условиях целесообразнее продолжить курс на укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами. ”Мы понимаем, что для сохранения нынешних темпов развития нужно осваивать новые рынки. Но с другой стороны, в прошлом году мы наглядно убедились в том, что наибольший импульс развитию придает сотрудничество с крупными партнерами как, например, PayU в Польше и auto24 в Эстонии. Мы создаем новые технологии, помогающие торговым предприятиям увеличивать свои продажи. На следующем этапе мы уже можем предлагать свои решения крупным партнерам, для которых открыты любые европейские рынки”, — пояснил Я. Андресоо.

По мнению Я. Андресоо, пристальное внимание банков к сфере торговли объясняется бурным развитием сферы э-коммерции и ростом популярности платформенных бизнес-моделей. В этом году Inbank планирует направить значительные инвестиции в развитие своих продуктов и технологий, что позволит в дальнейшем кратно наращивать объемы деятельности. ”В прошлом году мы удвоили численность своей команды, занимающейся технологиями и развитием бизнеса, — и это еще не предел”, — уточнил Я. Андресоо. В любом случае в этом году в команде Inbank — а это 215 человек — ожидается пополнение.

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